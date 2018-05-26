Zaman artık geldi ve dünya kupası heyecanı yavaş yavaş bütün dünyayı sarmaya başladı. Özellikle de birbirinden çekişmeli maçların sahne olacağı gruplar kapsamında, dünyanın en iyileri dünya kupasını kaldırmak için büyük bir mücadele gösterecek

Ön elemeleri geçerek dünya kupasına katılmaya hak kazanan birbirinden güçlü takımlar, aynı zamanda bünyelerinde bulundurduğu yıldızlarla beraber milyonlarca insana keyifli bir zaman geçirme şansı sunacak. Her grupta 4 takımın bulunduğu ve 8 grubun olduğu eşleşmeler dahilinde, bazı gruplar arasında dikkat çekici çekişmeli maçların olacağı da açık bir şekilde görülüyor.

Dünya Kupası heyecanı

Zorlu çekişmeler kapsamında ön eleme ile dünya kupası puan durumu içerisinde lider olan ve en iyi ikinciler arasına girerek katılmaya hak kazanan birbirinden güçlü takımlar, bu sene daha ilk gruplarda heyecanı başlatacak gibi görünüyor. Bu kapsamda dünya kupası grupları çerisinde İspanya ile Portekiz'in yer aldığı ya da Arjantin ile Nijerya ve İngiltere ile Belçika gibi takımların ilk grupta yer alması, keyifli maçların oynanacağını gösteriyor. İlk maç 14 Haziran günü saat 16.00’da açılışı yapılacak Rusya-Suudi Arabistan maçı ile başlayacak. Bahis severlerin de heyecanla beklediği bu maçlar kapsamında, henüz onlar gelmeden bugünkü maç seçenekleri de yine güzel kazançlar elde edilmesine imkan tanıyacak.

Haziran Ayı Geliyor

Büyük bir heyecanla beklenen haziran ayı neredeyse geldi. Her ne kadar Türkiye dünya kupasına katılamasa bile yine de Türk futbol severler de bu yazı keyifli bir şekilde geçirecekler. 4 yılda bir gerçekleştirilen bu organizasyon kapsamında, özellikle favorilerin yanı sıra bu sene Belçika gibi dünya kupasını kazanabilecek sürpriz takımlar arasında otoriteler ortak görüş sunmaktadır. Hangisi olursa olsun bu sene Messi ve Cristiano Ronaldo ile birlikte Neymar gibi önemli oyuncuları izleme şansına tüm futbol severler sahip olacak.



