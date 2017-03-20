Dünya Şampiyonası'nda İzmirli atletten bronz madalya

Güney Kore'nin Daegu kentinde bugün başlayan 7'nci Dünya Masterler Salon Atletizm Şampiyonası'nın ilk gününde piste çıkan İzmirli atlet Aycan Kurtcan, yüksek atlamada bronz madalya kazandı

73 ülkeden 4325 atletin mücadele ettiği şampiyonaya Türkiye'den katılan tek kadın atlet olan 49 yaşındakei Kurtcan, 45-49 yaş kategorisinde 1.51'lik derecesiyle üçüncü olmayı başardı. Finalde 8 atletin mücadele ettiği yüksek atlamada Letonya'dan Laila Petersone 1.57 metre ile altın, Avustralya'dan Lenore Lambert 1.54 metre ile gümüş madalyanın sahibi oldu. Geçen yıl Avusturalya'da yapılan dünya şampiyonasında ikinci olduğunu hatırlatan Aycan Kurtcan, "Hedefim kürsüye çıkmaktı ve bunu başardım. Şampiyonanın ilk gününde madalya kazanmak beni ayrıca mutlu etti. Organizasyona katılan diğer Türk atletlerin de madalya sevinci yaşayacağına inanıyorum" diye konuştu. 27 Mart tarihene kadar sürecek şampiyonada Kurtcan'la birlikte 9 Türk atlet yarışıyor.





