Türkiye Okçuluk Federasyonu Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin, Dünya Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen yarışmada 'Yılın Antrenörü' seçildi. 4 farklı ülkeden antrenörün katıldığı yarışmada 1'nci olan Ergin, "Ödülü bize vermelerindeki en büyük etkenin klasik yay kategorisinde yıl içerisinde çok genç sporcular ile birlikte elde etmiş olduğumuz yüksek performans olduğunu düşünüyorum" dedi.

Burcu Özkan - Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin, dünyada yılın antrenörü seçildi. Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından yapılan açıklamaylı Göktuğ Ergin'in jüri tarafından 1'nciliğe layık görüldüğü belirtildi. Ergin, yarışmanın detaylarını ve okçuluğun gelecek hedeflerini şu sözlerle açıkladı: "Benimle birlikte; 1 Koreli, 1 İngiliz, 1 Avusturalyalı ve 1 Amerikalı antrenör adaydı. Ödülü bize vermelerindeki en büyük etkenin klasik yay kategorisinde yıl içerisinde çok genç sporcular ile birlikte elde etmiş olduğumuz yüksek performans olduğunu düşünüyorum. Zaten bu doğrultuda da Mete Gazoz ve Yasemin Anagöz de kendi kategorilerinde yılın en iyi sporcuları seçilmeyi başardı. Okçuluk son yıllarda tüm ülke genelinde oldukça rağbet gören bir spor dalı haline geldi. Lisanslı sporcu sayımızda hızlı bir artış söz konusu. Tabii önemli olan bu artışla beraber kaliteyi de üst seviyeye çıkarmak gerekli. Federasyonumuzda bu sebeple özellikle antrenör ve hakem eğitimine önem vermekte. Bu sayede de şu anda hemen hemen her ilimizde okçuluk eğitimi verilmekte."

Ülkemize katkı sağlama çabasındayız

Okçuluğun diğer branşlarla bir tutulmaması gerektiğini belirten Ergin, "Her spor dalı kendi içerisinde kendi dinamiklerini barındıran ve sonuç olarak gençlerimizin hayat anlayışını değiştirmeye, ülkemizi çok daha iyi temsil etmek adına çalışmalarını sürdürmekte. Biz de okçuluk olarak olimpik bir spor dalı olarak ülkemize en üst düzey katkıyı sağlamaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

İmkanlar geniş

Türkiye'nin okçuluk alanında yeterli tesise sahip olduğunu söyleyen antrenör Ergin, "Türkiye'de son yıllardaki gelişim ile hemen hemen her ilde bir müstakil Okçuluk Tesisi kurulmaya başladı. Özellikle 1996 yılından beri hizmet veren Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri ve Spor Bakanlığı tarafında geçtiğimiz yıl kullanımımıza sunulan Samsun Okçuluk Tesisleri şu an için uluslararası arenada Türkiye'nin en önemli tesisleridir. Yine Spor Bakanlığımız ve Spor Genel Müdürlüğümüzün verdiği destek sayesinde alt yapı çalışamları için Okçuluk yapılan her bölgede yeterli imkanlar mevcuttur" şeklinde konuştu.

Başarı, en büyük ödül

'Dünyada yılın antrenörü' ödülüne layık görülen Göktuğ Ergin, sporcularının uluslararası alanda gösterdikleri başarıların gerçek ödül olduğunu kaydetti. Ergin ödül hakkında şunları söyledi:

"Her ne kadar ödülün açıkalmasında benim ismim geçse de aslında Türkiye Okçuluk Milli Takımının ödüllendirildiğini düşünüyorum. Çünkü sporcularımızın elde etmiş olduğu başarıların arkasında gerçekten çok büyük bir özveri ile çalışan büyük bir ekip var. Federasyon Başkanımızından başlayarak, aynı hedefe inanmış ve mesai anlayışı olmadan mümkün olan tüm zamanı sporcularımızın gelişimi için harcayan büyük bir ekip. Antrenör kadromuzun içerisinde benimle birlikte uzun yıllar ülkemize sporcu olarak hizmet etmiş, çok değerli madalyalar kazandırmış önemli isimler mevcut ve bu tecrübe birikimi sahada sporcularımızın performansına direkt etki ediyor."

23 yıldır sporun içinde

Göktuğ Ergin, 1996 yılında okçuluğa başladı ve ilk kez 1998 Yılında Milli Takımlarda yer aldı. Sırasıyla, yıldız, genç ve büyük Milli Takımlarda 150'den fazla defa Türkiye'yi temsil etti. 2008 Yılında Pekin Olimpiyatlarında yarıştı. 2011 yılında omuzunda yaşadığı bir sakatlık sebebiyle aktif spor hayatına son vererek antrenörlüğe yöneldi. 2013 yılında Milli Takım Antrenörü olarak antrenörlük kariyeri başladı ve 2014 yılında Milli Takımlar Baş Antrenör ve Teknik Sorumlusu, 2016 Yılında da Milli Takımlar Baş Antrenörü ve Teknik Direktörü oldu. Şuanda hala aynı görevi sürdürmekte.