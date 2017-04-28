Ege takımlarının gençlerine Süper Lig markajı

Futbolda 2016-17 sezonunun sona ermesine az bir süre kalırken, yaklaşan transfer dönemi öncesi Ege kulüplerinin genç yeteneklerinin isimleri yine Süper Lig ekipleriyle anılıyor

1'inci Lig'de Altınordu'da sağ kanat Barış Alıcı için Kardemir Karabükspor, ikizi sağ bek Kerim Alıcı içinse Bursaspor nabız yoklarken, stoper Yusuf Yalçın'ı Bursaspor, kaleci Erce'yi Beşiktaş takip ediyor. Denizlispor'da sağ bek Alperen Babacan'la; Antalyaspor, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor ilgileniyor. Göztepe'den sol kanat Halil Akbunar, Balıkesirspor'dan ön libero Eray Ataseven, Manisaspor'dan santrfor Bahattin Köse, Süper Lig kulüplerinin radarında.



2'nci Lig ekibi Karşıyaka'nın kalecisi Erhan Erentürk'ü, Kayserispor ve Çaykur Rizespor izlerken, Bucaspor'dan golcü Alpay'ın ismi Bursaspor ve Gençlerbirliği ile anılıyor. Menemen Belediyespor'un forvet arkası Mert Hakan Yandaş da Bursaspor'un takibinde. Nazilli Belediyespor'dan sol kanat Mert Çapar, Osmanlıspor'un listesinde yer alıyor.



3'üncü Lig'de mücadele eden Altay'da ise sağ kanat Furkan Deniz ile Kasımpaşa, ön libero Atakan Çankaya ile Beşiktaş ve Galatasaray ilgileniyor. Akhisar Belediyespor dışında Süper Lig'de temsilcisi bulunmayan Ege takımları, vitrine çıkardığı gençlerle Türk futbolunda adından söz ettirmeye devam ediyor.

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