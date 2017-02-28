Emre Toraman'dan büyük fedakarlık

Spor Toto 2'nci Ligi Beyaz Grup'ta yaşadığı ekonomik sıkıntılar yüzünden oyuncuları geçen haftadan bu yana 9 gün antrenmana çıkmayan Bucaspor'da Emre Toraman'ın büyük bir fedakarlık yaptığı ortaya çıktı

Oyuncuları, 2-0 yenildikleri Sivas Belediyespor deplasmanından sonra Adnan Menderes Havalimanı'nda öfkeli taraftarının tepkisiyle karşılaşan Bucaspor'da 38 yaşındaki Emre Toraman, zor durumdaki takımının Sivas deplasmanının masraflarını bizzat karşıladı.



Kariyerinde Süper Lig ve 1'inci Lig'de birçok kulüpte forma giyen Emre Toraman, Bucaspor kafilesinin Sivas'taki otel parasını ve şehir içi ulaşım masraflarını kendisi ödedi.



Tecrübeli futbolcunun sezon başında da transferin önünün açılması için eski yabancı futbolcuların alacaklarının bir kısmını verdiği ve transfer yasağı kalkar kalmaz sarı lacivertlilere imza attığı ifade edildi.



Emre'nin yanı sıra bazı futbolcuların da Kaynaklar Tesisleri'ndeki eksikleri kendi ceplerinden kapattığı ortaya çıktı. Futbolcuların kömür, elektrik ve yemek ihtiyaçlarını kendileri karşıladığı iddia edildi. Tüm fedakarlıklara rağmen Sivas dönüşünde saldıraya uğrayan oyuncuların büyük üzüntü yaşadığı bildirildi. Bucaspor'da geçen hafta olağanüstü kongre kararı alan yönetim, yarın kulüpteki sıkıntılarla ilgili basın toplantısı düzenleyecek.

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