En iyi iddaa tahminlerine ulaşmanın yeni adresi Tahminkrali.net

2017 Şubat’tan itibaren yeni adresi TahminKrali.net üzerinden takipçilerine ulaşan site yüksek başarı oranıyla kazandırmaya devam ediyor. Aldığı beğeni ve talep üzerine yakında yeni sayfalarını da açacağını duyduğumuz başarılı tahmin sitesi iddaa tahminleri denince rakipsiz kalmayı hedefliyor.

Her hangi bir ücret ödemeden en iyi tahminlere ulaşabildiğiniz sitede bildiğiniz üzere filtreleme metodu vasıtasıyla istediğiniz maça veya lige göre listelemeler yapabilir ve seçiminizi çok daha kolay bir şekilde yapabilir, kuponunuzu doldurabilirsiniz.

Ancak ben kuponumu hazır istiyorum diyenlerdenseniz, bakmanız gereken sayfa banko kuponlar sayfası olacaktır. Bu sayfada her gün yeni bir banko kupon ve yeni bir sürpriz kupon site tarafından en iyi tahminler içinden özenle seçilerek oluşturulmaktadır. Bu kuponlar sitedeki banko maçlar bulunarak oluşturulmaktadır.

Yeni oluşturulacak sayfaları merak edenleriniz için verebileceğimiz tüyo, herkesin merak ettiği düşen oranlar ve value maçlar olabilir. Devamı için kısa bir süre daha beklenmeniz gerekiyor, ancak harika daha bir kaç özelliğin ekleneceğinizi şimdiden müjdeleyelim.

Tahminlerine güvenenler için de birkaç bilgi vermek istiyorum. Eğer ben tahmin bulmam, tahminlerimle zaten kazanıyorum diyorsanız, sitede tahminlerinizi paylaşarak hem kendinizi test edebilir, hem de ödül kazanabilirsiniz. TahminKrali.net belli aralıklarla ödüllü turnuvalar düzenliyor ve takipçilerini ödüllendiriyor. Ayrıca yeterince başarılı iseniz de editör kadrosunu katılma imkanı ve ek ödüller kazanma fırsatı da elde etmiş oluyorsunuz.

Son olarak sitenin adresinin yenilendiğini hatırlatmak ve bu yeni adresten en güvenilir ve tamamıyla istatistiki metotlar ile analizi yapılan tahminlere ulaşabileceğinizi belirtmek istiyorum. Ayrıca hazır kuponlar vasıtasıyla çok kısa sürede iddaa oynayabileceğinizi sakın unutmayın. Artık sizin için kaybeden değil kazanan olma zamanı geldiğini düşünüyorsanız doğru adrese hoş geldiniz.

Bol Şans!