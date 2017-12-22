Fatih Terim imzayı attı. Peki ne kadar alacak?

Galatasaray ile 1.5 yıllığına anlaşan teknik direktör Fatih Terim, kendisini Sarı-Kırmızılı ekibe bağlayan imzayı attı

Fatih Terim Galatasaray'la anlaştı. Bugün imzayı atan Terim, imza sonrası şöyle konuştu: İki şey konuştuk, birincisi ekonomi ikincisi süre. 20 Ocak'a kadar seçilirsiniz seçilemezsiniz, mayısta tekrar oturmak kaydıyla diye aramızda bir konuşma geçti. Bu çatı altında beni Galatasaraylılarla buluşturdukları için yönetime çok teşekkür ediyorum. Hayatım hakikaten burada geçti. Zaman zaman ayrılıklar oluyor ama ayrılıklardan ziyade bağlılıklar daha ağır basıyor. Galatasaray'ın son aylardaki durumuna baktığımızda elimi taşın altına sokmam gerektiğine inandığım için bu çatı altındayım. Galatasaray taraftarıyla birleşince büyük işler yapıyoruz. Yenilerini yapmamız gerektiği aşikar. Telaşlanmamalıyız ama acele de etmeliyiz. Yapacak çok işimiz var. Galatasaray markasının yeni ilkleri yapmasına ihtiyacı var. 2 gün sonra renktaşımız Göztepe ile oynayacağız. İlk antrenmanıma bugün çıktım. Zamanımız var ama çok da fazla değil. Bir an evvel kolları sıvamalıyız. Igor Tudor'a da Galatasaray'a verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum ve kendisine başarılar diliyorum.'



Ne kadar ücret alacak?

Galatasaray Terim'in ücreti konusunda KAP'a şu açıklamayı yaptı:Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlüğü görevi için Fatih Terim ile 1.5 futbol sezonu için (2017-2018 futbol sezonu 2. yarısı ve 2018-2019 futbol sezonu) anlaşmaya varılmıştır. Buna göre kendisine 2017-2018 futbol sezonu 2. yarısı için 1.000.000 EUR ve 2018-2019 futbol sezonu için 2.000.000 EUR ücret ödenecektir. Ayrıca Türkiye Süper Ligi Şampiyonluğu durumunda kendisine her bir sezon için 500.000 EUR başarı primi ödenecektir.