Fatih Terim: Olayı görseydim Arda'yı geri gönderirdim

2018 Dünya Kupası Grup Elemeleri'nde millilerin 4-1 kazandığı Kosova maçının ardından basın toplantısı düzenleyen Fatih Terim, Arda Turan olayı ile ilgili açıklama yaptı

Türk Milli Takımının teknik direktörü Fatih Terim, geçtiğimiz günlerde yaşanan Arda Turan krizi ile ilgili açıklamalarda bulundu.



Arda Turan'ın uçakta gazeteci Bilal Meşe'ye saldırması olayıyla ilgili konuşan Terim, gazetecileri kendisinin uçağa aldığını söyledi. Daha önce de benzer uygulamaların olduğunu belirten Terim, UEFA finaline giderken de bütün genel yayın yönetmenleriyle birlikte gittiklerini anlattı.



Olayın prim meselesi de olmadığını belirten Terim, başka meselelerin de olduğunu ancak dünyanın kimsenin etrafında da dönmediğini söyledi.



Uçakta olay olduğu sırada iPad'den maç izlediğini de belirten Terim, olayı hostes ile gazeteci arasında yaşanan tartışma sandığını da söyledi.



Olay sonrası baktığını ve Arda Turan'ı gülerken gördüğünü belirten Terim, kendisinin de sorun olmadığını düşündüğünü olayı ise sahurda öğrendiğini belirtti. Olayı duyduktan sonra şimdi yatın sabah hallederiz dediğini de belirten Terim, Arda'nın yaptığının karşılığının belli olduğunu ve bir sıkıntısı varsa da yüzüne söylemesi gerektiğini söyledi.



Görseydim geri gönderirdim

Arda Turan cevap verdi

Olayı görmesi durumunda Arda Turan'ı aynı uçakla geri göndereceğini söyleyen Terim, "dünyanın en büyük futbolcusu bile olsanız sonuçta futbolcusunuz ona göre davranacaksınız" sözlerini kullandı.Terim'in açıklamasından sonra bir televizyon programına telefonla bağlanan Arda Turan da şu açıkmalamaları yaptı: "Ülkemin formasını çok seviyorum ama bazı şeyleri içime sindiremiyorum. Milli takıma zarar veriyorum. Artık dönmek istemiyorum. Artık yararlı olacağımı düşünmüyorum. Beni kimse kullanmadı. Bazı hatalar yapmış olabilirim. Bazı arkadaşlar benimle birlikte milli takımı bırakmak istediler. Basın toplantısında gazetecilerin terk ettiğini görmedim. Farketmedim. Sabaha kadar terk etsinler. Ben bırakma kararı almıştım. Hayatım boyunca Bilal Meşe'yi o olaydan sonra ilk defa uçakta gördüm. Daha ne kadar onurlu davranabilirim? Yalandan kuru özür dileyip olmamış gibi mi davransaydım? Bence bu yaptığım daha onurlu. Tüm sorumluluğu üzerime aldım. Herkese hakkımı helal ediyorum. Hayatta en çok sevdiğim şeyi, uğruna en çok mücadele ettiğim şeyi 30 yaşında bıraktım. Bir kişi bile saygı duymayacak mı? İnşallah Dünya Kupası'na gideriz. İnşallah milli takım, Dünya Kupası'na gider. Biz de hep beraber tribünden destekleriz."