Fenerbahçe finale saldı, salon İzmir Marşı ile inledi

Belgrad'da oynanan Fenerbahçe Doğuş Zalgiris Kaunas Euroleague Final Four maçının son dakikalarına İzmir Marşı ve 'Mustafa Kemal'in Askerleriyiz' sloganı ile inledi. Hep bir ağızdan İzmir Marşı'nı söyleyen Fenerbahçe taraftarı, takımlarının galibiyetini marş ile birlikte 'Mustafa Kemal'in Askerleriyiz' sloganı ile kutladı

Euroeleague Final Four yarı finalinde Fenerbahçe Doğuş, Belgrad’da oynanan maçta Zalgiris Kaunas’ı 76-67 mağlup ederek adını üst üste üçüncü kez finale yazdırdı. Savunması ile ayakta kalan Fenerbahçe Doğuş, rakibinin hücumda etkili olmasına izin vermedi. Tribünlerin büyük çoğunluğunu dolduran Fenerbahçe taraftarı, takımlarına büyük destek verirken, mücadelenin son dakikasında Belgrad’ı ‘İzmir Marşı’ ve ‘Mustafa Kemal’in Askerleriyiz’ sloganı ile inletti.

Hep bir ağızdan önce İzmir Marşı’nı söyleyen Fenerbahçe taraftarları, daha sonra da ‘Mustafa Kemal’in Askerleriyiz’ sloganını attılar. Hem İzmir Marşı okunduğu hem de ‘Mustafa Kemal’in Askerleriyiz’ sloganı atıldığı anlarda maçı izleyenlerin tüyleri diken diken oldu. Fenerbahçe Doğuş, böylece İzmir Marşı ve Mustafa Kemal’in Askerleriyiz’ sloganları eşliğinde finale yürüdü.