Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı Tarih Yazmanın Eşiğinde

Son yıllarda hem yurt içinde, hem de yurt dışında elde ettiği başarılarla dikkatleri üzerine çeken Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, bu yıl Kadınlar Euroleague’de bir kez daha kupayı kaldırmanın eşiğine kadar geldi.

Fenerbahçe’nin Euroleague sezonuna genel bakış

Grup aşamasında A grubunda yer alan Fenerbahçe, sekiz takımın bulunduğu grupta 14 maçta aldığı 11 galibiyet ve 3 mağlubiyetle grubu Rus ekibi Dynamo Kursk’un ardından ikinci tamamladı. Sarı Lacivertlilerin grubu ikinci tamamlamasının önemi büyüktü: Zira, Kadınlar Euroleague kurallarına göre gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar çeyrek final maçlarında ev sahibi avantajını da ele geçiriyor.



Çeyrek finallerde temsilcimizin rakibi B grubunu üçüncü sırada tamamlayan İspanyol ekibi Perfumerías Avenida oldu. Fenerbahçe İstanbul’da oynanan ilk maçta sahadan 78-68’lik galibiyetle ayrılarak seride 1-0 öne geçti. İspanya’da oynanan ikinci karşılaşma 66-76 İspanyol ekibinin üstünlüğü ile tamamlanınca, seri üçüncü ve son maça taşındı. İstanbul’da oynanan son karşılaşmayı Fenerbahçe 87-kazanınca Sarı Lacivertli temsilcimiz üst üste altıncı defa Final Four’a yükseldi.



Fenerbahçe’nin Final Four macerası



Fenerbahçe Euroleague Final Four’una katılmak için Rusya’nın Ekaterinburg şehrine seyahat etti. Final Four’da Fenerbahçe’nin yanında çeyrek finalde rakiplerini mağlup etmeyi başaran Dynamo Kursk, Ekaterinburg ve OSK Prag takımları mücadele etme hakkı kazandı.

Yarı finalde Fenerbahçe’yi zorlu bir rakip bekliyordu. Sarı Lacivertlilerin finale çıkması için ev sahibi ve Euroleague’in favorisi olarak gösterilen yıldızlar topluluğu Rus ekibi Ekaterinburg’u mağlup etmesi gerekiyordu. Maça tutuk başlayan temsilcimiz Ekaterinburg karşısında geri düşmesine rağmen, maçın üçüncü ve dördüncü periyotlarında iyi bir oyun sergileyerek maça ortak olmayı başardı. Maç tamamlandığında skor tabelasında 70-61 Fenerbahçe üstünlüğü yazıyordu. Lavender 21 sayıyla Fenerbahçe’nin en skorer oyuncusu olurken, Candace Parker 15 ribaunt alarak galibiyete yardımcı oldu. Rakip takımda ise Fenerbahçe’nin eski yıldızı Diana Taurasi 26 sayı kaydetti. Yarı finalin diğer karşılaşmasında Final Four’daki diğer Rus ekibi Dynamo Kursk, uzatma sonucunda USK Prag’ı 87-80 mağlup ederek finalde Fenerbahçe’nin rakibi oldu.



Pazar günü Ekaterinburg’un galibiyetiyle tamamlanan üçüncülük maçının ardından sıra final maçına geldi. Karşılaşmanın ilk periyodu 17-18 Fenerbahçe üstünlüğü ile tamamlandıktan sonra, ikinci periyotta 27-16 Dynamo Kursk üstünlüğü oluşunca Fenerbahçe 10 sayıyla geri düştü. Üçüncü çeyrekte geri gelmeye çalışan Fenerbahçe, son çeyrekte 15-8’lik Kursk üstünlüğü oluşunca Fenerbahçe sahadan 77-63 mağlubiyetle ayrıldı ve ikinci oldu. Final maçında temsilcimizin en skorer oyuncusu 19 sayıyla Alley Quigley oldu. Dynamo Kursk’ta ise yine Fenerbahçe’nin eski yıldızlarından birisi olan Angel McCoughtry 20 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu. Bu sonuçla Fenerbahçe üçüncü kez ikinci oldu.



Fenerbahçe’nin Avrupa macerası bu sezon için sona erdi ama Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde Sarı Lacivertlilerin şampiyonluk mücadelesi devam ediyor. Ligde oynanan birbirinden keyifli karşılaşmalara bets10’nun verdiği yüksek oranlarla bahis yaparak basketbol keyfini katlayabilirsiniz .

Fenerbahçe Kadınlar Euroleague Final Four’unda bu sezon da şampiyonluğa ulaşamamış olsa da, temsilcimizin adını Avrupa’nın en üst düzey takımları arasına yazdırdığını rahatlıkla söyleyebiliriz.