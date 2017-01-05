Fenerbahçe'nin konuğu EA7 Emporio Armani Milan

Fenerbahçe'nin konuğu EA7 Emporio Armani Milan

Sarı-lacivertliler, THY Avrupa Ligi'nde ikinci yarının ilk karşılaşmasında yarın
 İtalyan ekibini ağırlayacak      
         Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin
 16. haftasında yarın İtalyan temsilcisi EA7 Emporio Armani Milan'ı konuk edecek.      
        
         Ülker Sports Arena'nın ev sahipliği yapacağı mücadele saat 20.45'te
başlayacak. Karşılaşma, TRT Spor ve LigTV 3'ten naklen yayınlanacak.      
Organizasyondaki geride kalan maçlarda 9 galibiyet, 6 mağlubiyeti olan
 sarı-lacivertliler averajla 6. sırada yer alırken, 4 karşılaşmayı kazanıp, 11'ini
 kaybeden EA7 Emporio Armani Milan ise averajla 15. sırada bulunuyor.      
        
İki ekip arasında sezonun ilk yarısında Milano'da oynanan karşılaşma
Fenerbahçe'nin 79-70 üstünlüğüyle sonuçlanmıştı.      

         Fenerbahçe ile EA7 Emporio Armani Milan arasında Avrupa Ligi'nde
 oynanan 9 karşılaşmadan 6'sını sarı-lacivertliler kazanırken, 3 maçtan ise
 İtalyan ekibi galip ayrıldı.     

Etiketler; #spor #fenerbahçe #basketbol #THYavrupaligi
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