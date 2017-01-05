Fenerbahçe'nin konuğu EA7 Emporio Armani Milan

Sarı-lacivertliler, THY Avrupa Ligi'nde ikinci yarının ilk karşılaşmasında yarın

İtalyan ekibini ağırlayacak

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin

16. haftasında yarın İtalyan temsilcisi EA7 Emporio Armani Milan'ı konuk edecek.



Ülker Sports Arena'nın ev sahipliği yapacağı mücadele saat 20.45'te

başlayacak. Karşılaşma, TRT Spor ve LigTV 3'ten naklen yayınlanacak.

Organizasyondaki geride kalan maçlarda 9 galibiyet, 6 mağlubiyeti olan

sarı-lacivertliler averajla 6. sırada yer alırken, 4 karşılaşmayı kazanıp, 11'ini

kaybeden EA7 Emporio Armani Milan ise averajla 15. sırada bulunuyor.



İki ekip arasında sezonun ilk yarısında Milano'da oynanan karşılaşma

Fenerbahçe'nin 79-70 üstünlüğüyle sonuçlanmıştı.



Fenerbahçe ile EA7 Emporio Armani Milan arasında Avrupa Ligi'nde

oynanan 9 karşılaşmadan 6'sını sarı-lacivertliler kazanırken, 3 maçtan ise

İtalyan ekibi galip ayrıldı.