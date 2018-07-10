Fenerbahçe'ye Altınordu'dan iki oyuncu

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, altyapı organizasyonuyla dikkat çeken 1'inci Lig takımı Altınordu'nun 18 yaşındaki kalecisi Berke Özer ve 21 yaşındaki sağ kanadı Barış Alıcı'yı transfer etti

Hafta sonu İzmir'e gelen Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan'la el sıkıştığı öğrenildi. Fenerbahçe yönetimi, Altınordu cephesine transferle ilgili bilgi verme konusunda yasak getirdi. Sarı-lacivertliler, İzmir ekibine, "Transferler konusunda sözleşme süreleri, transfer ücreti ve şartların detaylarını biz açıklayacağız. Siz tek kelime etmeyeceksiniz" uyarısında bulundu.

Altınordu yönetimi de bu konuda Fenerbahçe'ye söz verdi. Fenerbahçe'nin transferin detaylarını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildireceği ifade edildi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, göreve gelmeden önce 2016 yılında Altınordu'nun tesislerini gezmiş, Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan ise geçtiğimiz günlerde Başkan Ali Koç'a ziyarette bulunmuştu. Daha önce milli stoper Çağlar Söyüncü'yü Almanya Bundesliga ekibi Freiburg'a, şu an İtalya Serie A'da Roma forması giyen Cengiz Ünder'i ise Medipol Başakşehir'e göndererek kasasını dolduran İzmir temsilcisi, bu iki transferle önemli bir gelir daha elde edecek.

BERKE AVRUPA GÜNDEMİNDEYDİ

Altınordu'nun 18'lik eldiveni Berke Özer, uzun süredir Avrupa'nın dev kulüpleri tarafından takip ediliyordu. Son dönemde ismi Manchester City, Chelsea, Liverpool, Juventus, Atletico Madrid, Herta Berlin gibi ünlü kulüplerle anılan Berke, geleceğin yıldız adayları arasında gösteriliyor. Bir kez A Milli Takım'a davet edilen, son olarak Akdeniz Oyunları'nda U18 Milli Takımı'nın kalesini koruyan Berke'nin bonservis ücreti 3 milyon Euro olarak açıklanmıştı. Altınordu, genç file bekçisinin Fenerbahçe'den sonra başka bir kulübe transferinden pay alma şartı koştu. Bu oranın yüzde 30 olacağı iddia edildi. Berke Özer, sosyal medyada Fenerbahçe formasıyla çekilen bir fotoğrafıyla gündeme gelmişti.

BARIŞ'TAN 10 GOL 10 ASİST

İzmir ekibinde geçen sezon Spor Toto 1'inci Lig'de attığı 10 gol ve yaptığı 10 asistle dikkat çeken 21 yaşındaki Barış da Süper Lig ekiplerinin de gündemindeydi. Uzun süredir Medipol Başakşehir, Galatasaray ve Göztepe gibi kulüplerin radarında olan genç golcüyle Almanya'dan Freiburg ve Hamburg da ilgileniyordu. Altınordu, Barış için de bonservis ücretini 3 milyon Euro olarak belirlemiş, yine başka bir kulübe transferinden pay alma maddesi koymuştu. Son olarak U21 Milli Takımı'nda oynayan Barış da geleceğin yıldız adayları arasında gösteriliyor. Barış Alıcı'nın ikizi Kerim ise Altınordu da sağ bek olarak görev alıyor.