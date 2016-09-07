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    • Fenerbahçe'de Van Persie krizi bitmiyor

    Fenerbahçe'de Hollandalı yıldız Robin van Persie yine sorun oldu

    07 Eylül 2016 Çarşamba 11:23
    Fenerbahçe'de Van Persie krizi bitmiyor
    Geçen sezon Pereira ile anlaşamayan ve bir çok kez krizin içinde bulunan van Persie, Hollandalı hocası Advocaat'a rağmen yine sarı-lacivertli takıma konsantre olamıyor.

    İsteksiz ve sakat !..

    Robin van Persie, geçtiğimiz sezon kendisinden beklenen performansı sahaya yansıtamamıştı.

    Kendisine yeteri kadar şans tanımadığını düşündüğü ve oyun anlayışını beğenmediği Vitor Pereira'yı rencide edici ve suçlayıcı hareketleri de olmuştu. Bu sizon başında satılacaklar listesine konulan Hollandalı'ya Çin veya Dubai'den yeterli teklif de gelmeyince elde kaldı.

    Başkan Aziz Yıldırım'ın uyarısına rağmen...

    Duruma el atan ve yeni sezonda kriz istemediğini vurgulayan Başkan Aziz Yıldırım, "Sana, kulüp olarak büyük yatırımlar yaptık. Kariyerine ve karakterine güvenerek, Fenerbahçe'nin gücüne güç katman için transfer ettik. Ama senin katkın ortada. Artık kendini toparlayıp hazır olmalısın" diye oyuncuyu uyarmıştı. Buna rağmen Robin van Persie istenilen düzeyde değil. Son günlerde yine adale ağrılarını bahane ederek idmanlara çıkmıyor. Advocaat hücum futbolu felsefesini benimsemesine rağmen van Persie kadroya giremiyor. Emenike formu ve etkili oyunu ile formayı kaparken, takıma dönen Sow da geçmiş yıllardaki performansını tekrarlarsa ilk 11 van Persie için hayal olacak ve Fenerbahçe yıllık 5 milyon Euro'ya yakın para ödediği oyuncusundan verim alamayacak.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Fenerbahçe, Van Persie

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