Ferhat, 4 alette kürsüyü kaçırdı

Altınordu'nun milli jimnastikçisi Ferhat Arıcan, Uluslararası Cimnastik Federasyonu (FIG) tarafından Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 10'uncu Artistik Jimnastik Dünya Kupası'nda 4 alette finale kalmasına rağmen madalyayı kaçırdı.

Ferhat Arıcan, 22-25 Mart tarihleri arasında gerçekleşen şampiyonada asimetrik parelel ve kulplu beygirde 4'üncü olarak kürsüye çıkmayı başaramazken, atlama masasında 5'inci, yer hareketlerinde 7'nci sırayı aldı.

Dünya Kupası'nda kulplu beygir ve atlama masasında 0.1, paralelde ise 0.034 puanla madalyayı kaçırdığını dile getiren Ferhat, 'Bazen çok istediğimiz şeyler gerçekleşmez ama önümüzdeki hedefler için ders çıkartırız. Şimdi bu yılın ilk büyük yarışması olan Avrupa Şampiyonası için daha hırslı ve daha çok çalışma zamanı' diye konuştu.

Ferhat, geçtiğimiz ay Avustralya'da yapılan World Challenge Cup'ta yer minderi ve paralelde bronz madalya kazanmıştı

