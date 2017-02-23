Ferhat 5 kategoride finale kaldı

RİO 2016 Yaz Olimpiyatları'na katılarak cumhuriyet tarihinde bu başarıya ulaşan ilk Türk erkek jimnastikçi olan Ferhat Arıcan, Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen World Challenge Cup'ta mücadele ettiği 5 kategoride de finale kaldı

Geçen hafta Altınordu bünyesine katılıp bu kulüp adına yarışan 24 yaşındaki sporcu, Melbourne'de yarıştığı yer minderi, kulplu beygir, atlama masası, paralel ve barfiks kategorilerinin hepsinde eleme serisini geçti. Altınordulu Ferhat, bugün yer minderi ve kulplu beygir, yarın ise atlama masası, paralel ve barfikste final serisine çıkıp madalya arayacak. Çok önemli bir şampiyonada mücadele ettiğini ve İzmir'e madalya ile dönmek istediğini söyleyen Ferhat Arıcan, 'Yarıştığım tüm kategorilerde finale kaldım. Buradan mutlaka madalya alacağıma inanıyorum. Melbourne giderken yanımda bir Altınordu atkısı da götürmüştüm, sanırım bu renkler bana uğurlu geldi' dedi.

