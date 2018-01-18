Folkart'tan Karşıyaka'ya destek için tek şart: Fedakarlık!

Büyük borç yükü ile karşı karşıya kalan Karşıyaka, çareyi şirketleşmede buldu. Karşıyaka'nın Folkart'la anlaştığı iddialarına ilk açıklama geldi

İzmir'in köklü takımlarından biri olan Karşıyaka, borç yükü ile karşı karşıya. Şirketleşme kararı alan Karşıyaka'ya ise Folkart talip oldu. Konuyla ilgili açıklama yapan Folkart Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, amaçlarının Karşıyaka'ya aşkla hizmet etmet olduğunu söyledi.



Karşıyaka'nın borcunun 60 milyon TL'ye kadar yükseldiğini belirten Sancak, borcun daha makul bir seviyeye çekilmesi için eski yöneticiler, eski futbolcular, tedarikçilerin fedakarlık yapması gerektiğini söyledi.



Kendisine Karşıyaka camiasından talep geldiğini belirten Sancak, borcun makul bir seviyeye çekilmesi durumunda futbol ve basketbol şubelerine talip olabileceklerini anlattı.



"Bu şehirde kazandığımızı aynı zamanda bu şehire katkı getirecek projelerde harcayabilmeliyiz" diyen Sancak, şirketleşmenin Karşıyaka için en iyi çıkış yolu olduğunu söyledi.



Fedakarlığın sadece Folkart'tan beklenmemesi gerektiğini belirten Sancak, tüm alacağı olanların iyi niyet göstermesi gerektiğini ifade etti.



Sancak şunları söyledi: "Bu şehirde kazanıp bu şehire geri vermesini bilmeliyiz. TFF 2. Lig'de 11 puanla devreye ciddi bir şekilde düşme tehlikesiyle giren Karşıyaka'nın transfer yasağı kalkmadığı takdirde yeni puan silme cezaları alma riski var. Artık alacaklıların ciddi olarak fedakarlık yapması gerekiyor. 20-21 Ocak'ta yapılacak olağanüstü kongrede ortak akıl ışığında tüzük değişikliği ile şirketleşme kararı bekliyoruz. Bu süreçte borç tutarının makul bir çizgiye çekilmesini istiyoruz. İzmirliler ve bir Karşıyakalı için Karşıyaka'nın gönüllerdeki yerini, Karşıyaka aşkını biliyoruz. Karşıyaka için en doğru yol, dünyada ve Türkiye'deki örnekler gibi şirketleşmeye gitmek. Genel kurulun saygın iradesini, şirketleşme konusunda adım atmaya davet ediyorum"