Fransa Açık 2017 Finalini Evinizden Değil Yerinizden Seyredin

Grand Slam takipçilerini Paris’te bir araya getiren Roland Garros Tenis Turnuvası’na sayılı günler kala, Philippe - Chatrier koltukları sahiplerini buluyor. Fransa’nın yanı sıra, tüm dünyada sıkı bir takipçi sayısına sahip olan Fransa Açık’ın özellikle tek erkekler kategorisi soluk kesen mücadelelere sahne oluyor. Bir tenis duayeni olan Roger Federer, Britanya’nın en iyisi olarak seçilen İskoç tenişçi Andy Murray, Novak Djokovic, birçok ilke imza atmasının yanı sıra aldığı ödüllerle de adından söz ettiren Rafael Nadal ve Stan Wawrinka gibi gözünüzü korttan ayıramayacağınız performanslara imza atan başarılı erkek tenisçilerin final müsabakasına tanık olmak sizin için paha biçilemez bir deneyim olabilir. Üstelik ihtiyacınız olan tek şey

Her yıl olduğu gibi, baharın ilk belirtilerini gösterdiği Mayıs ayında, bir şenlik havasında gerçekleşen Roland Garros turu, yeni sezonda da zorlayıcı zeminde birbirlerine meydan okuyan dev tenişçilerin mücadelesine tanık olacak. Kil zeminde oynanmasından dolayı, normal turnuvalara kıyasla çok daha uzun soluklu ve çekişmeli geçen Roland Garros 2017 sezonunda da aynı heyecanı seyircilere yaşatacak. İlk kez 1891 senesinde, ulusal çapta düzenlenen bu tenis turnuvası, uluslararası düzeye yayıldığı günümüzde halen aynı tadı veriyor. Farklı kültürlerden tenisçilerin aynı atmosferde bir araya gelerek dostça kozlarını paylaştığı Fransa Açık, namıdiğer Roland Garros için siz de sabırsızlanıyorsanız, turnuvanın en önemli ayağı olan finallerde seyirci olarak yer alamaya ne dersiniz?

Haziran’ın ikinci haftası gerçekleşecek olan bu heyecanlı organizasyona spor turizminin öncülerinden Red Arena Tur ile katılabilir ve Roland Garros şampiyonuna birebir tanık olabilirsiniz. Roland Garros maç bileti dahil tur sayesinde sizi yalnızca unutulmaz bir final değil; aynı zamanda Paris’i baştan sona keşfedeceğiniz dopdolu bir seyahat bekliyor. Üç gün sürecek bu tur sırasında kendi çizdiğiniz rota dahilinde Paris şehir gezisi yaparak hiç görmediğiniz noktaları ziyaret edebilirsiniz. 11 Haziran’da Roland Garros tek erkekler finaline yerinizi ayırtmadan önce tur detaylarına göz atabilir ya da www.redarenatur.com adresinden Red Arena Tur ekibine ulaşarak bu yazın en heyecanlı etkinliği olan Fransa Açık turu hakkında bilgi alabilirsiniz.



