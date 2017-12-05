Futbol Maçlarını Kaçırmadan İzle

Bir siteyi biliyorum ve o site bana tüm maçları canlı olarak, sorunsuz ve ücretsiz bir şekilde izlememi sağlıyor. Evet, sadece Türkiye ligleri değil, dünyadan birçok maçı canlı olarak izlememizi sağlıyorlar.Bu makaleyi okuduğunuza göre siz de benim birkaç ay önceki halim gibi maç izlemek için lig tv izle, maç izle gibi internet üzerinden arama yapanlardansınız. Ben artık aramıyorum

Bir siteyi biliyorum ve o site bana tüm maçları canlı olarak, sorunsuz ve ücretsiz bir şekilde izlememi sağlıyor. Evet, sadece Türkiye ligleri değil, dünyadan birçok maçı canlı olarak izlememizi sağlıyorlar.Bu makaleyi okuduğunuza göre siz de benim birkaç ay önceki halim gibi maç izlemek içingibi internet üzerinden arama yapanlardansınız. Ben artık aramıyorum.

Sadece son derece sade bir ara yüz, yayındaki maç listesi ve yan tarafında canlı izle sekmesi bulunuyor. Tabi bir de futbol, basketbol, tenis 7/24 şeklinde sekmeler var.Ta ki, bir gün tuttuğum takımın önemli bir maçı var. Yine elimin altında bilgisayar var ama maç izleyemiyorum. Hemen arkadaşın mesaj aklıma geldi. Mesajlara baktım site ismini buldum ve yine ön yargılı bir şekilde siteye giriş yaptım. Yaptım ancak siteye girerken önüme bir sürü reklam çıkmasını bekliyorum. Hiçbir reklam çıkmadı.

İzlemek istediğim maça tıkladım ve hiç takılmadan HD kalitesinde maçı izledim. Bir şey kaybetmezsiniz siz de hemen http://www.onlinespor1.tv/ adresine girin ve istediğiniz canlı maçı izlemeyin deneyin.

Tabi siz şimdi inanmıyorsunuz. Ben de başta inanamamıştım. Bu mümkün değil diyordum. Hatta site üzerinden ilk izlememde ha şimdi takılacak diye bekledim ama çok şaşırtıcı bir şekilde hiç takılmadan sonuna kadar maçı izleyebildim. Hatta ilk önce takılmasın diye tam ekran bile yapamadım. İlk yarıyı sorunsuz izleyince güvenim geldi ve o zaman tam ekran yapabildim.

Hemen 7/24 sekmesinin ne olduğunu söylüyorum. Bu sekmede bizim meşhur spor kanalları, şifreli spor kanalları, belgesel kanalları hatta bir çizgi film kanalının günün her saatinde canlı olarak izlenebildiğini gördüm. Benim siteye bakışım ilk girişten itibaren değişti. Çünkü hiçbir reklam çıkmamıştı.

Arkadaşlar ben de sizin gibi maç başlamadan dakikalar önce hangi site üzerinden izleyebilirim bulabileyim diye Google üzerinden lig tv izle, maç izle gibi aramalar yaptırıyordum. Nedense hiç de bu siteye rastlamamıştım. Hatta bir arkadaş bana bu sitenin ismini mesaj atmıştı ancak böyle bir şey olacağına güvencim kalmadığı için hiç deneme gereği bile duymamıştım.



