Futbolcu fabrikası üretmeye devam ediyor

Erkan Kart- Spor Toto Süper Lig ve TFF 1. Lig ekipleri içinde yabancı futbol cusu bulunmayan tek ekip olan TFF 1. Lig temsilcisi Altınordu profesyonel futbolcular yetiştirmeye devam ediyor. Tamamen yerli futbolcu oynatma kuralını bozmayan Altınordu, futbolcu fabrikası gibi çalışıyor. Altınordu'da Çağlar Söğüncü'nün Avrupa'ya transferinden sonra kaleci Berke Özer'in de Manchester City'ye transferi gündemde



Henüz resmi teklif yok



Yabancı oyuncuya yer yok

Sezon başında Freriburg'a transfer olan 20 yaşındaki Çağlar Söğüncü'den sonra futbolcu fabrikası gibi çalışan Altınordu'da forma giyen 16 yaşındaki kaleci Berke Özer de dev kulüplerin takibinde. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, kaleci Berke Özer için resmi teklifte bulunduğu iddia edildi. İki sezon önce Bursaspor'dan Enes Ünal'ı transfer eden Manchester City'nin gelecek vadeden Türk futbolculara olan ilgisi sürüyor. İngiliz kulübünün son olarak TFF 1. Lig takımlarından Altınordu'da forma giyen 16 yaşındaki milli kaleci Berke Özer için teklifte bulunduğu iddia edildi. Genç kaleciyi iki yıldır takip ettiği belirtilen Manchester City'nin Berke'yi transfer edilebilecek kaleciler listesinde en üst sıraya koyduğu ifade edildi.İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin 16 yaşındaki kaleci Berke Özer ile ilgilendiğini doğrulayan Altınordu Medya İlişkileri Yönetcisi Ali Ergöçmez, 'Berke için henüz resmi bir teklif yok. Biz prensibimiz gereği hiçbir oyuncumuzu A takımımızda oynatmadan başka takıma transfer etmiyoruz' dedi. Çağlar Söğüncü örneğini veren Ergöçmez, 'Oyuncularımız öncelikle kendilerini buraya ait hissetmeliler. Bir takımın altyapısında oynamayan, A takımında görev almayan oyuncu, o takımla aidiyet bağı kuramaz. Biz yurt içi yada yurt dışına transfer olan oyuncularımızın ben Altınorduluyum demesini istiyoruz' dedi. 'Yur içi ve yurt dışından birçok oyuncumuzu isteyen kulüpler var' diyen Ergöçmez, 'Manchester City'nin kalecimiz Berke ile ilgilendiği doğru. Seydi Kayasoy'u da Trabzonspor istiyor' diye konuştu.Altınordu'da yabancı futbolcu oynatmama prensibinden taviz yok. Başkan Seyit Mehmet Özkan geçtiğimiz günlerde, kulübün resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada yabancı futbolcu oynatmama prensiplerinden asla vazgeçmeyeceklerini bir kez daha vurguladı. Başkan Seyit Mehmet Özkan, "Bu topraklar neden böyle' başlıklı yazısında kulüp prensipleri gereği tamamen yerli oyunculardan kurulu kadroyla mücadele ettiklerini belirtirken şunları söylemişti: Son söyleyeceğimi şimdi söyleyeyim ; "Süper Lig'e ne zaman çıkarsak çıkalım, ayni çizgide devam edeceğiz. Değil siyahi, Messi bile gelse, dese ki; Bir sezon bedava oynayacağım' kesinlikle yine olmaz diyeceğim". Ben "Bu Toprakların Çocukları'na güveniyorum ve onlara yetişkinlerin imkan vermediklerini çok iyi biliyorum! Bu Toprakların Çocukları ile nereye kadarsa, oraya kadar. Süper Lig'e ne zaman çıkarsak çıkalım, aynı çizgide devam edeceğiz. Gerçek profesyonel futbolcular yetiştiren, örnek bir kulüp olarak dünyada tanınmayı, 100'üncü yılımızı kutlayacağımız 2023'te Süper Lig'de yer alıp Avrupa kupalarında ülkemizi temsil etmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.