Futbolcuların kazan kaldırdığı Bucaspor 3-1 galip

SPOR Toto 2'nci Lig Beyaz Grup'ta hafta içi para alamadıkları için futbolcuların yazılı açıklama yaptığı Bucaspor, konuk ettiği Pendikspor'u 3-1 yenerek kötü gidişe 'Dur' dedi

5'inci dakikada Mustafa'nın sağdan ortasında Tayfur Emre'nin kafa şutunda Emre Özkan tehlikeyi önledi.

12'nci dakikada Mehmet'in hatalı pasında topu kapan Mustafa'nın şutu kaleci Hüseyin'de kaldı.

32'nci dakikada Bucaspor golü buldu. Zafer'in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta kaleci Mehmet'in hatası sonucu top ağlara gitti: 1-0.

66'ıncı dakikada Bucaspor golleri ikiledi. Orta sahadan aldığı topla PendiK spor ceza sahasına sokulan Mehmet pasını Murat'a aktardı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Murat topu filelerle buluşturdu: 2-0.

69'uncu dakikada Pendikzpor atağında Okan'ın şutu yan direkte patladı.

75'inci dakikada Bucaspor farkı 3'e çıkardı. Zafer'le paslaşan Mehmet aşırtma bir vuruşla kaleciyi mağlup etti: 3-0.

87'nci dakikada Pendikspor atağında sağ çaprazdan ceza alanına sokulan Mustafa sert vurdu, fark 2'ye indi: 3-1.



Stat: Buca Arena

Hakemler: Batuhan Gültek (xx), Engin Gökçe (xx), Recep Ekin (xx)

Goller: Dk.32 Zafer, Dk.66 Murat , Dk.75 Mehmet (Bucaspor), Dk. 87 Mustafa (Pendikspor)

Sarı kartlar: Yenal (Pendikspor)



