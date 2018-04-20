Futbolun katledildiği gün

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 2-2’nin rövanşı Kadıköy’de oynanamadı! İlk yarıda sahaya atılan yabancı maddelerle duraklayan oyun, ikinci yarıda Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in kafasının yarılması ve çıkan olaylar nedeniyle hakem tarafından tatil edildi. Maçın akıbetine Futbol Federasyonu daha sonra karar verecek

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçının 57'nci dakikasında oyun durdu.

Beşiktaş'ın yedek kalecisi Tolga Zengin, yedek kulübesinin arka tarafında yer alan sarı lacivertli taraftarlar ile sözlü tartışmaya girdi. Araya girmeye çalışan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in kafasına tribünlerden sahaya atılan yabancı madde isabet etti. Şenol Güneş'te herhangi bir yaralanma gözükmezken, tecrübeli teknik adam şiddetli gelen yabancı maddenin kendisine isabet etmesi ile yerde kaldı. Sağlık görevlileri deneyimli teknik adama buz torbasıyla müdahale ederken, Beşiktaş cephesi soyunma odasına gitti. Soyunma odası koridorlarında arbede yaşanırken, Fenerbahçeli oyuncular sahada bekledi. Hakem Mete Kalkavan ve yardımcıları da hakem odasına gitti ve burada bir toplantı gerçekleştirdi. Hakemin kararı bekleniyor.



Şenol Güneş hastaneye götürüldü

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş sedye ile stattan çıkarılıp ambulansa bindirildi ve hastaneye götürüldü.

Fenerbahçe - Beşiktaş maçının 57'nci dakikasında kafasına isabet eden yabancı madde nedeniyle yere düşen deneyimli teknik adamın kafasına 5 dikiş atıldı. Güneş, maçın tatil edilmesinin ardından sedye ile ambulans bindirilerek hastaneye götürüldü.

Şenol Güneş'in doktoru Aydın: "Önemli bir hasar yok, sarsıntı geçirmiş"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in doktoru Yunus Aydın açıklamalarda bulundu.

Aydın, Güneş'in kafasında ufak bir yara olduğunu belirterek, "Arkadaşlaırmız ilk müdahaleyi yaptı ve dikiş attı. Beyinde önemli bir hasar yok, bir sarsıntı geçirmiş. Bu gece müşahede altında tutacağız. Hayati bir tehlike yok. Basit bir beyin sarsıntısı. Bir düşme var, kafasına gelen bir cisim var. Bunun yaptığı bir yara var. Dikiş atılmış. Basit bir kafa travması, emniyet olarak tutuyoruz" dedi.

Güneş'in muayenesinde bir problem olmadığını söyleyen Aydın, "Çok minik sızmalar olur, baş ağrısı şikayeti olursa bakarız. Şenol hoca benim hastamdır, eskiden bir dostluğumuz var. Hayati bir tehlike yok. Muayenesinde bir problem yok, şuuru açık ve kendinde. Bu akşam tutuyoruz, yarın büyük bir ihtimalle göndereceğiz" ifadelerini kullandı.

Şenol Güneş taburcu edildi

Derbideki olaylarda yaralanarak başına dikiş atılan ve hastaneye kaldırılan Şenol Güneş taburcu edildi.

Hastaneden edinilen bilgiye göre tecrübeli teknik adamın durumunun iyi olduğu ve sabah saatlerinde de hastaneden ayrıldığı öğrenildi.



TFF'den açıklama: "Karar önümüzdeki hafta verilecek"

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında Ülker Stadyumu'nda oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçının tatil edilmesinin ardından, Türkiye Futbol Federasyonu açıklama yaptı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında Ülker Stadyumu'nda oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci müsabakası, yaşanan saha olayları nedeniyle hakem Mete Kalkavan tarafından tatil edilmiştir. Müsabakanın akıbetiyle ile ilgili karar önümüzdeki hafta içinde Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından verilecektir. Maçta yaralanan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'e geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz" denildi.

Tolga Zengin: "Çok üzgünüm, üzgünüz"

Beşiktaş'ın kaptanı Tolga Zengin, tatil edilen Fenerbahçe - Beşiktaş maçı sonrası sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Zengin, "Öyle bir fotoğrafın içinde olduğum için kendi adıma özür dilerim" dedi.

Tolga Zengin'in açıklamaları şu şekilde:

"Öncelikle bugün yaşanan olaylarla ilgili çok üzgünüm, üzgünüz. Tartışmasız tüm futbol camiasından, böyle bir fotoğrafın içinde olduğum için kendi adıma özür dilerim. Ama müsaade ederseniz, konuya ilişkin kısa bir açıklama yapmak isterim. Benim bu dünyadaki en büyük kutsalım ailemdir. O kutsallığın en yüce makamında da rahmetli annem vardır. Bugüne kadar hayatta neyi başardıysam, onun güzel hatrı için ve duaları sayesinde olduğunu bilirim. Bugün adına taraftar demeye utanacağımız bir grup, kulübenin hemen arkasında sürekli olarak anneme küfretti. Biz sporcuyuz, profesyoneliz, evet, ama her şeyden önce evladız, insanız. Bu çirkinlik artık dayanılmayacak noktaya geldiğinde gidip müdahale ettim, 'Benim annem vefat etmiş, bu yakışıyor mu size' dedim. Tek bir kötü söz veya küfür çıkmadı ağzımdan. Ben adını o pis ağızlarına aldıkları annemi bir saniye bile fazla yaşatmak için canımı verirdim. O sırada Şenol hoca geldi ve tribünden atılan bir cisimle yaralandı. Hep diyoruz, spor mücadeledir ama aynı zamanda kardeşliktir diye. Biz bu topraklarda evimize gelen misafire ikramların en güzeli yaparız, evimizin en güzel yerinde ağırlarız. Biz misafirimizin ailesine, kutsalına küfretmeyiz. Bize hayat böyle öğretilmedi. Tek isteğim futbolun tüm güzelliklerini yerle bir eden bu insanların tribünlerden uzak tutulmasıdır. Hassasiyetimi anlamanız dileğimle..."



32 taraftar serbest bırakıldı

Çıkan olaylar nedeniyle tatil edilen Fenerbahçe - Beşiktaş maçı sonrası başlatılan soruşturma kapsamında hakkında idari işlem yapılan 32 taraftar nöbetçi savcının talimatıyla serbest bırakıldı.

Olaylı derbi sonrası İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 32 taraftar hakkında idari işlem yapıldı. 15'i Beşiktaş 17'si de Fenerbahçe taraftarı olan bu kişilerin bazılarının stadyuma biletsiz giriş yaptığı, bazılarının da tribünden sahaya yapancı madde attığı tespit edildi. Soruşturmayı yürüten savcının talimatıyla haklarında idari işlem yapılan bu taraftarların serbest bırakıldığı belirtildi.