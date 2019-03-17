Galatasaray 2. yarı açıldı

Spor Toto Süper Lig’in 26’ncı haftasında Galatasaray, deplasmanda Bursaspor ile karşılaştı. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanan maçta sarı kırmızılı ekip Sakho ve Saivet’nin golleriyle geriye düşerken, ilk yarının sonlarına doğru N'Diaye ile bulduğu golle farkı bire indirdi. İkinci yarıda etkili bir oyun ortaya koyan sarı kırmızılar önce Diagne’nin penaltı golüyle maça dengeyi getirdi, ardından Feghouli’nin golüyle öne geçti. Sahadan 3-2’lik galibiyetle ayrılan Galatasaray, lider Medipol Başakşehir’in puan kaybettiği haftayı 3 puanla kapadı.

14’üncü dakikada Bursaspor tehlikeli geldi. Ceza sahası içerisinde topu kontrol eden Saivet bekletmeden havadan pasını kale ağzına doğru aktarırken, savunmadan seken topu önünde bulan Aytaç gelişine vuruşunu yaptı. Ancak kaleci Muslera, ayağıyla son anda mutlak bir golü önledi.



15’inci dakikada Bursaspor golü buldu. Sağ kanattan topla birlikte hareketlenen Yusuf ceza sahasına girdi ve son çizgiye inerek topu ön direğe doğru çevirdi. Altıpas çizgisinde Luyindama’dan seken topu iyi takip eden Sakho kayarak vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0.



42’nci dakikada Bursaspor farkı 2’ye çıkardı. Sağ kanattan topla birlikte hızlı çıkan Yusuf, sol kanada doğru uzun top oynadı. Burada topu kontrol eden Lima sol çaprazdan ceza sahasına girdi ve pasını yay üzerindeki Saivet’ye aktardı. Saivet de topun gelişine düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0.



45+2’nci dakikada Galatasaray farkı bire indirdi. Mariano’nun havadan pası sonrası Luyindama kafa ile topu penaltı noktasına doğru çevirdi. Gelen topa N'Diaye iyi yükselerek düzgün bir kafa vuruşu yaptı ve meşin yuvarlağı kaleci Okan’ın solundan ağlarla buluşturdu: 2-1.



54’üncü dakikada Aytaç’ın ceza sahası içerisinde Belhanda’ya yaptığı müdahaleyi VAR’a danışarak inceleyen hakem Suat Arslanboğa penaltı noktasını gösterdi.



56’ncı dakikada topun başına geçen Diagne, meşin yuvarlak ile kaleci Okan’ı ayrı köşelere gönderdi ve konuk ekip maçta eşitliği sağladı: 2-2.



61’inci dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Sağ çaprazdan ceza sahası içerisine giren Belhanda’nın pasıyla topla buluşan Onyekuru bekletmeden vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak kalenin hemen üzerinden az farkla dışarı çıktı.



63’üncü dakikada Galatasaray öne geçti. Emre’nin ara pasıyla sol kanatta topla buluşan Onyekuru, son çizgiye inmeden pasını ceza yayı üzerine hareketlenen Feghouli’ye aktardı. Feghouli de topun gelişine klas bir vuruş yaparak kaleci Okan’ın solundan filelere gönderdi: 2-3.



68’inci dakikada Belhanda’nın ara pasıyla ceza sahası içerisinde sol çaprazda topla buluşan Onyekuru yerden vuruşunu yaparken, top sol kale direğinin yanından auta çıktı.



69’uncu dakikada Bursaspor etkili gelirken ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Yusuf, sol ayağı ile plase bir vuruş yaparken meşin yuvarlak uzak kale direğinin hemen yanından dışarı çıktı.



Kalan dakikalarda Bursaspor’un baskısı sonuç vermezken Galatasaray sahadan 3-2’lik galibiyetle ayrıldı.

STAT: Bursa Büyükşehir Belediye



HAKEMLER: Suat Arslanboğa (xx), Serkan Ok (xx), İsmail Şencan (xx)



BURSASPOR: Okan Koçuk (xx), Abdullahi Shehu (x), Ertuğrul Ersoy (xx), Aurelien Chedjou (xx), Umut Meraş (x), Stephane Badji (xx) (Dk. 78 Umut Nayir x), Aytaç Kara (x), Yusuf Erdoğan (xx) (Dk. 85 Kubilay Kanatsızkuş), Henri Saivet (xx), Onur Atasayar (xx) (Dk. 38 Allano Lima x), Diafra Sakho (xx)



GALATASARAY: Fernando Muslera (xxx), Mariano Ferreira (xxx), Christian Luyindama (xx), Marcao (xx), Emre Taşdemir (xx) (Dk. 73 Martin Linnes x), Ryan Donk (xx), Sofiane Feghouli (xxx), Younes Belhanda (xx), Badou N'Diaye (xx), Henry Onyekuru (xxx) (Dk. 89 Sinan Gümüş x), Mbaye Diagne (xx) (Dk. 78 Selçuk İnan x)



GOLLER: Dk. 15 Diafra Sakho, Dk. 42 Henri Saivet (Bursaspor) - Dk. 45+2 Badou N'Diaye, Dk. 56 (P) Mbaye Diagne, Dk. 63 Sofiane Feghouli (Galatasaray)



SARI KARTLAR: Allano Lima, Aurelien Chedjou (Bursaspor) - Emre Taşdemir, Marcao, Christian Luyindama, Badou N'Diaye, Younes Belhanda, Henry Onyekuru (Galatasaray)