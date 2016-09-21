Galatasaray Kulübü Disiplin Kurulu, FETÖ ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle kulüpten ihraç edilmeleri istenen eski futbolcular Hakan Şükür, Arif Erdem, İsmail Demiriz ve eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve eski Bursa Valisi Şehabettin Harput'un durumunu görüşmek için bir araya geldi.



Türk Telekom Arena'daki toplantı sonucunda bu beş isim Galatasaray Kulübü üyeliğinden kesin olarak ihraç edildi.



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