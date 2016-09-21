21 Eylül 2016 Çarşamba
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    • Galatasaray'da FETÖ ihraçları. Hakan Şükür de ihraç edildi

    Galatasaray Kulübü'nde, FETÖ/PYD terör örgütü ile ilişkileri oldukları iddia edilen beş isim kulüp üyeliğinden resmen ihraç edildi

    21 Eylül 2016 Çarşamba 16:15
    Galatasaray'da FETÖ ihraçları. Hakan Şükür de ihraç edildi
    Galatasaray Kulübü Disiplin Kurulu, FETÖ ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle kulüpten ihraç edilmeleri istenen eski futbolcular Hakan Şükür, Arif Erdem, İsmail Demiriz ve eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve eski Bursa Valisi Şehabettin Harput'un durumunu görüşmek için bir araya geldi.

    Türk Telekom Arena'daki toplantı sonucunda bu beş isim Galatasaray Kulübü üyeliğinden kesin olarak ihraç edildi.
    Anahtar Kelimeler: Hakan şükür, Galatasaray, Galatarasay Ihraç

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