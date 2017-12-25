Galatasaraylı taraftar sözünü tuttu, denize atladı

"Fatih Terim gelirse, Aralık'ta denize atlarım" diyen bir Galatasaray taraftarı, Fatih Terim'in ilk galibiyeti sonrası dediğini yaptı

Galatasaray taraftarlarının Fatih Terim’in tekrar takımın başına geçmesiyle yaşadığı sevinç, çılgınlığa dönüştü.



Galatasaray ile 4.dönemine resmen başlayan ve ilk galibiyetini Göztepe karşısında 3-1’lik skorla alan Fatih Terim için sarı kırmızılı bir taraftar denize atladı.



Daha önce ‘Fatih Terim gelirse, Aralık’ta denize atlarım’ diyerek söz veren sarı kırmızılı taraftar dün alınan Göztepe galibiyeti sonrası sözünü tuttu. ‘Fatih Terim içimizi ısıttı’ diyerek denize giren taraftar çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.