Gaziantep Basketbol - Pınar Karşıyaka: 74-73

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 2'nci haftasında Gaziantep Basketbol, sahasında Pınar Karşıyaka'yı 74-73 mağlup etti

Karşılaşmanın ilk 5 dakikasında 18-11 önde giren ev sahibi takım, konuk takımının sayılarına karşılık vermekte zorlandı ve ilk periyodu 20-21 geride tamamladı.



2'nci periyotta rakibine karşı olan üstün bir oyun sergileyen Gaziantep Basketbol, Rudd ve Armand'ın ürettiği sayılarla ilk yarıda 45-37 farkla galip geldi.



Karşılaşmanın 3'üncü periyodunda her iki takım da baskılı bir oyun sergiledi. Konuk ekip Jones'in sayılarıyla üstünlüğü korumayı sürdürdü. Ancak ev sahibi takım, White'nin son saniyelerde ürettiği 2 sayıyla periyodu, 64-63 önde tamamlandı.



Son periyotta isabetsiz atışlar ve potasında bulduğu sayılarla zorlanan ev sahibi takım, karşılaşmanın son 5 dakikasına 70-66 önde girdi. Üstünlüğünü koruyan Gaziantep Basketbol, rakibinin sayı üretmesine izin vermedi ve karşılaşmadan 74-73 galip ayrıldı.



SALON: Karataş Şahinbey



HAKEMLER: Aytuğ Ekti (xxx), İsmail Aydın (xxx), Duhan Köyiçi (xxx)



GAZİANTEP BASKETBOL: Rudd (xxx)21, Dewayne (xx)8, Armand (xxx)22, Lyons (xx)5, Williams (xx)2, Balazic (xxx)11, Can (x)3, Erol (xx)2



PINAR KARŞIYAKA: Berk İbrahim (xx)9, Metin (xx)7, Akif (xx)9, Waters (xxx)17, Wood (xx)9, Kenndy (x)4, Jones (xx)18



1.PERİYOT: 20-21



İLK YARI: 45-37



3.PERİYOT: 64-63