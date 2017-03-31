Sezon başında Menemenspor'a transfer olan. 15 resmi maçta kaydettiği 6 gol ile sarı lacivertli takıma katkı sağlayan tecrübeli futbolcu Gökhan Ünal, affedildi

Erkan Kart-Geçtiğimiz haftalarda Gökhan Ünal ile Menemenspor taraftarı Ferhat Aksak, arasında yanlış anlamadan kaynaklı tadsız bir olay yaşanmıştı. Bu kırgınlığa son vermek için, Menemenspor Profesyonel Futbol Şube Sorumlusu Ufuk Anık, ile bir araya gelen Gökhan Ünal ve Ferhat Aksak,kulüp binasında kısa bir görüşme yaptı. Yapılan görüşme sonrasında Menemenspor'un her alanda büyük bir aile olduğu vurgulandı ve kırgınlığa son verildi. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Profesyonel Futbol Şube Sorumlusu Ufuk Anık" Bizler Menemenspor olarak her alanda büyük bir aileyiz. Aile bireyleri arasında kırkınlık olmaz. Dedik ve bu kırgınlıga bir son verdik. Menemenspor olarak taraftar,futbolcular ve yönetim kenetlenerek önümüzdeki kalan maçlarımızı kazanmak için güçlerimizi daha da birleştireceğiz. Hedefimiz, Menemensporumuzu sezon başından beri çok arzuladığımız bir üst lige çıkarmaktır" diye konuştu.