Göztepe 1 puanla yetindi

Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında Atiker Konyaspor, Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. 

Göztepe 1 puanla yetindi
03 Mart 2019 Pazar 22:51

Atiker Konyaspor - Göztepe:1-1
 
STAD: Konya Büyükşehir Belediye
HAKEMLER : Abdulkadir Bitigen (xx), Esat Sancaktar (xx), Erdinç Sezertam (xx) 
ATİKER KONYASPOR: Serkan Kırıntılı (xx)-, Skubic ( xx), Ali Turan (x)(Dk 69 Ömer Ali Şahiner x), Filipovic (xxx), Zuta (x)(Dk. 45 Ferhat xx), Volkan Fındıklı (x),Jevtovic (xx), Trore (xx), Milosevic (xx), Fofana (x)(Dk. 82  Hadziahmetovic x), Jahovic (x)
GÖZTEPE: Beto (xx)-, Gassama (x), Titi (xx), Kadu (x), Berkan (x), Castro (xx) (Dk. 85 Poko ?), Borges (x), Serdar  (x), Deniz (xx)(Dk. 68 Cameron xx), Yasin (xxx), Ghilas (x)(Dk.45 Ngxando x)
GOLLER: Dk. 17 Filipovic (Atiker Konyaspor), Dk. 53 Yasin (Göztepe) 
SARI KARTLAR: Zuta, Ferhat, Volkan (Atiker Konyaspor), Yasin, Beto (Göztepe)
KIRMIZI KART: 90+1 Kadu (Göztepe)


13'üncü dakikada Atiker Konyaspor'un atağından uzun pas sonucu ceza sahasında topla buluşan Jahovic, kaleci Beto ile karşı karşıya kaldı. Jahovic'in şutunda Beto müdahale ederek kurtardı. Defans topu uzaklaştırdı.
17'nci dakikada Trore'nin köşe atışında Filipovic'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0. 
21'inci dakikada ceza sahasında topla buluşan Deniz'in şutunda top üst direkten oyuna döndü. 
25'inci dakikada Serdar'ın sağ kanattan ortasında ceza sahasında topa yükselen Deniz'in vuruşunda top üstten auta çıktı. 
30'uncu dakikada Fofana'nın ceza sahası dışından şutanda, top kaleci Beto'da kaldı. 
50'nci dakikada Berkan'ın ceza sahası dışından sol çaprazdan şutunda, top kaleci Serkan Kırıntılı'da kaldı. 
53'üncü dakikada Castro'nün uzun pasında  topu önünde bulan Yasin, topu sürükleyerek ceza sahasına girdi. Kaleci Serkan Kırıntılı ile karşı karşıya kalan Yasin'in şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu.1-1.
88'inci dakikada Milisovic'in uzun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Jehovic, Kadu'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Abdulkadir Bitigen, önce korner kararı verdi. 'VAR' izleyen Abdulkadir Bitigen, penaltı noktasını gösterdi. Jahovic'in müdahale eden Kadu, çift sarı karttan kırımız kartla oyun dışı katldı. 
90'ıncı dakikada Skubic'un kullandığı penaltı atışını kaleci Beto kurtardı. 
90+6'ncı dakikada Milisovic'in pasında Jahovic'in kafa vuruşu üstten auta çıktı. 
Karşılaşma 1-1 berabere sona erdi. 
 


Kaynak: DHA
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