Göztepe, 3 puanı daha hanesine yazdırdı

Süper Lig'in 15'inci haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, sahasında Göztepe’ye 3-2 mağlup oldu

6’ncı dakikada sol kanattan Milos Kosanovic’in kullandığı serbest vuruşta penaltı noktasında Kadu’nun kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.



14’üncü dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Pereira sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1



33’üncü dakikada sağ kanattan Milos Kosanovic’in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içine ortasına arka direkte topa hareketlenen Selçuk Şahin kafa vuruşunda meşin yuvarlak fileleri havalandırdı: 1-2.



45’inci dakikada kaleyi cepheden gören noktadan kullanılan serbest vuruş sonrasında topla buluşan Rajko Rotman kaleye sert vurdu. Rotman’ın vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-3.



64’üncü dakikada Leo Schwechlen, Emanuel Dening'i ceza sahası içinde yere düşürmesine Hakem Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi. Khalid’in kullandığı penaltıda top kalecinin solundan ağlarla buluştu: 2-3.



69’uncu dakikada sağ kanattan Rahaman’ın kullandığı serbest vuruş sonrasında penaltı noktasında topa iyi yükselen Dening kafa vuruşunu yaptı. Onun vuruşunda top kaleci Beto'da kaldı.



88’inci dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda kısa pasla topla buluşan Barazite kaleye sert vurdu, tehlike savunma tarafından uzaklaştırıldı.



90’ncı dakikada sağ kanattan gelişen atakta topla ilerleyen Michael Pereira ceza sahası içine ortasını yaptı. Altıpas önünde topa hareketlenen Barazite’nin kafa vuruşunda top kalenin üzerinden auta çıkıtı.



Karşılaşma Göztepe’nin 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.



STAT: Malatya Stadı



HAKEMLER: Ali Şansalan (xxx), İsmail Şencan (xxx), Mehmet Cem Hanoğlu (xxx)



EVKUR YENİ MALATYASPOR: Ertaç (xx)- Pereira (xxx), Khalid (xx) (Dk.70 Barazite x), Azubuike (xx), Sadık (x),Turgut (x) (Dk.80 Eren), Cissokho (xx), Chebake (xx) (Dk.68 Seth xx), Mina (xx), Rahman (xx), Dening (x)(Dk.80 Örnek)



GÖZTEPE: Alberto (xxx)- Leo (xx), Rotman (xx) (Dk.68 Oscar xx) Halil (xx), Castro (xxx), Jahovic (xx) (Dk.82 Ghilas x), Selçuk (xxx), Tanju (xxx) Kosanovic (xxx), Martins (xx), Patrıck (xxx) (Dk.63 Ömer xx)



GOLLER: Dk.14 Pereira, Dk.64 Khalid (penaltı) (Evkur Yeni Malatyaspor) Dk.6 Kadu, Dk.33 Selçuk, Dk.45 Rotman (Göztepe)



SARI KARTLAR: Sadık, Khalid,Sadık, Dening (Evkur Yeni Malatyaspor) Ömer, Alberto (Göztepe)