Göztepe ayağa kalktı

Türkiye 1'inci Ligi'nde üst üste aldığı Elazığspor, Ümraniyespor ve Eskişehirspor yenilen Göztepe, sahasındaki 2-1'lik Giresunspor galibiyetiyle ayağa kalktı.
Teknik direktör Yılmaz Vural yönetiminde ilk sınavına çıkan sarı kırmızılılar ilk 2 yolundaki rakipleri Sivasspor ve Eskişehirspor'un 3 puan aldığı haftayı kazasız atlatarak, yarıştan kopmayacağını kanıtladı. Haftalardır taraftarların protestosuyla karşılaşan futbolcular da üzerlerindeki baskıyı yok ederken, tribünler uzun bir aradan sonra takımı bağrına bastı. Göztepe'ye geldiği günden bu yana iddialı açıklamalar yapan Yılmaz Vural ilk zaferinin ardından takımı ve taraftarıyla bütünleşirken, "İyi bir oyun ortaya koyamadık. Ancak puanımızı 43'e yükselterek 6'ncılıktan 4'üncülüğe çıktık. İyi bir başlangıç yaptık, devamı gelecek" ifadelerini kullandı. Yılmaz Vural, yaptığı değerlendirmede şöyle sdedoi:
"Rakibin kontratağa çıkmaması için tempoyu düşürmek zorunda kaldık. Son dakikalarda ise topu ayağımızda tutmayı beceremedik ve taraftarımıza stres yaşattık. Futboldan çok galibiyet önemlidir. Rakiple birlikte 3 haftadır yaşadığımız stresi de yendik. Bu galibiyetle play off'u büyük ölçüde garantilediğimizi düşünüyorum. Şimdi ilk ikiye girip, direkt Süper Lig'e çıkmak için canımızı dişimize takacağız. Bu takım ama bu sezon, ama gelecek sezon mutlaka üst lige yükselecek. Umarım benim yönetimimde bunu başarırız."
Göztepe, kalan 8 haftada Boluspor, Bandırmaspor, Adana Demirspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Sivasspor, Mersin İdmanyurdu, Samsunspor ve Denizlispor'la oynayacak.
YILMAZ VURAL ŞOV
Türk futbolunun renkli simalarından Yılmaz Vural, Göztepe ile çıktığı ilk maça da damgasını vurdu. 90 dakika yerinde durmayan Vural, futbolcularına zaman zaman kızarken, istediklerini yapan futbolcularına da sevi gösterisinde bulunmayı ihmal etmedi. Son dakikalarda skor 2-1'ken strese giren deneyimli çalıştırıcının 4'üncü hakem Burak Taşkınsoy ile yaşadıkları da bir hayli ilginçti.
Kendisini oyuna kaptırıp sahaya girmeye çalışan ve sürekli hakeme saatini gösteren Vural'ı sakinleştirmeye çalışan Taşkınsoy, tebessüm etmekten kendini alamadı. Taşkınsoy tarafından zor da olsa sakinleştirilen Vural, bitiş düdüğünün ardından taraftarı adeta coşturdu.
Futbolcularıyla birlikte tribünlere koşan Yılmaz Vural yaptığı yumruk şovlarla renkli görüntüler oluşturdu. Galibiyeti doyasıya kutlayan Vural'ın tavırları Göztepe taraftarlarının da gündemine oturdu. Sarı kırmızılı futbolseverler sosyal medya hesaplarından yaptıkları yorumlarla deneyimli çalıştırıcıya övgüler yağdırdı. Göztepeliler, "Yılmaz Vural teknik direktörlüğü bırakınca tribün liderimiz olsun. Yıllardır böyle bir ruh arıyorduk" gibi mesajları yayınladı. Deneyimli teknik adam da gösterilen ilgiden çok memnun olduğunu söyledi.