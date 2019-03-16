Göztepe, Beşiktaş deplasmanında

Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta evinde Kasımpaşa ile golsüz berabere kalıp galibiyet hasretini 4 maça çıkaran ve 27 puanla düşme potasından kurtulamayan Göztepe şampiyonluk iddiasını sürdürmek isteyen Beşiktaş'la deplasmanda kozlarını paylaşacak.

Vodafone Stadı'nda Serkan Çınar'ın düdük çalacağı müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Göz-Göz'de sakatlıkları süren sol bek Traore ile orta saha Atakan forma giyemeyecek. Cezası biten stoper Kadu ise sahada olacak.

Beşiktaş deplasmanına 3 puan parolasıyla gideceklerini belirten teknik direktör Tamer Tuna, "Takımımın ligde kalacağına eminim. Beşiktaş'a karşı en iyi mücadeleyi göstereceğimize inanıyorum. Göztepe gibi oynayacağız. Mutlak galibiyete ihtiyacımız var. Herkes formanın hakkını verecek" yorumunu yaptı.

Sezonun ilk yarısında Bornova Stadı'nda oynanan maçı sarı-kırmızılılar Jerome ve Reis'in golleriyle 2-0 kazanmıştı.

Göztepe Spor Klübü twitter hesabından sahaya bordo forma ile çıkacakları açıklması yapıldı.

Göztepe Spor Kulübü‏ @Goztepe