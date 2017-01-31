Göztepe bu kez dikkatli!

Yıllardır sezon başlarında milyonlarca lira harcayarak oluşturduğu kadroları ara transfer geldiğinde yine milyonları sokağa atarak yenilemeyi alışkanlık haline getiren 1'inci Lig takımı Göztepe, bu sezon geçmiş dönemlerle kıyaslandığında daha dikkatli bir politika izliyor

Son 5 yılın dökümüne bakıldığında, önceki 4 sezonda da ara transferde hep 8 takviye yapan sarı kırmızılılar, bu sezon ocak ayında FC Will'den Murat, Yeni Malatyaspor'dan Serkan, Adanaspor'dan Canberk, Poltava'dan Kobakhidze ve son olarak bugün Osmanlıspor'dan Tugay Kaçar'ı renklerine bağlayarak 5 transferde kaldı. Mevcut kadrodan Gökhan Karadeniz, Doğa, Kone, İsmailcan, Fatih, Enes ve Leroy George'la de yollarını ayıran Göztepe, ayrıca anlaştığı hiçbir futbolcu için kulüplerine bonservis parası ödemedi.



Ara transferde sadece almış olmak için futbolcu almadıklarını belirten teknik direktör Okan Buruk, eksik mevkileri nokta atışlarla güçlendirdiklerini söylerken şöyle konuştu;:



"İlk yarıda aksayan noktaları son derece kaliteli, Göztepe'ye en iyi şekilde hizmet edecek oyuncularla takviye ettik. Yeni futbolcularımız en kısa sürede uyum sorununu atlatıp hazır duruma gelecek ve ardından ne kadar isabetli transferler yaptığımız ortaya çıkacak. Süper Lig'e yükseldiğimiz takdirde de bu oyuncularla yola devam etmeyi amaçlıyoruz."



Süper Lig yarışını zirvede bitirmeyi hedeflediklerini sözlerine ekleyen Okan Buruk, daha sonra şöyle dedi:



"Takımdaki arkadaşlık ruhu üst seviyede. Hepimiz İzmir'e şampiyonluk kupasını getirmeyi istiyoruz. Taraftarımızla kenetlenerek bunu başaracağız."



TUGAY'DA İŞLEM TAMAM



Türkiye 1'inci Ligi'nde 35 puanla 2'nci sırada yer alan Göztepe, Osmanlısporlu Tugay Kaçar'ı da transfer etti. Teknik direktör Buruk, genç orta saha oyuncusu ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı. Kariyerine 2006'da Turan İdmanyurdu'nda başlayan 23 yaşındaki Tugay, daha sonra Uşakspor, Denizlispor, Ofspor, Kızılcabölükspor, Osmanlıspor, Karşıyaka ve Giresunspor'da oynadı.