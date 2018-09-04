Göztepe'de 3 oyuncu formayı çıkarmadı

Spor Toto Süper Lig'de ilk 4 haftada Yeni Malatyaspor, Galatasaray ve Aytemiz Alanyaspor'a yenilip sadece Fenerbahçe'yi mağlup eden Göztepe'de teknik direktör Bayram Bektaş, en uzun süreyi savunmadaki 3 futbolcuya verdi

Geride kalan periyotta stoperler Titi ve Reis ile sol bek Traore tüm maçlarda 90'ar dakika sahada kaldı. Toplam 360 dakika forma giyen 3 oyuncunun ardından kanat oyuncusu Halil Akbunar 354 dakika süre aldı. Bir tek Fenerbahçe müsabakasının 82'nci dakikasında sakatlanıp oyundan çıkan Halil, diğer 3 maçta 90'ar dakika forma giydi. Halil, 1-0 kazanılan Fenerbahçe maçında takımına 3 puanı getiren golü attı. İzmir ekibinde, sağ bek Lamine Gassama da takımın değişmezlerinden biri olduğunu gösterdi. Senegalli oyuncu 4 müsabakada 352 dakika görev yaptı.

Sarı-kırmızılarda en az süreyi ise 1'er dakika ile Hakan Çinemre ve Berkan aldı. Savunmanın göbeğinde görev yapan Hakan Çinemre Fenerbahçe, sol bek Berkan ise deplasmandaki Galatasaray mücadelelerinde son dakika oyuna dahil oldu. Göztepe'de yeni transferlerden Deniz Kadah 347, Yasin Öztekin 290, Celso Borges 270, Alpaslan Öztürk 206 ve Cameron Jarome da 28 dakika top koşturdu. Bu sezon kiralık olarak oynadığı Manisaspor'dan geri dönen kaleci Göktuğ da Beto'nun cezalı olduğu Galatasaray maçında 90 dakika kaleyi korudu. İzmir ekibinin yaz döneminde kadrosuna dahil ettiği stoper Grillo ile golcüler Samed Ali ile Cikalleshi henüz siftah yapamadı.