Göztepe'de Beto, 'Kaleye beton döktü'

Süper Lig'de 8 maçta 16 puanla ikinci sıraya tırmanarak tüm dikkatleri üzerine çeken ligin yeni takımı Göztepe'de kaleci Beto, performansıyla fark yarattı. Sakatlağı nedeniyle forma giyemediği Trabzonspor maçı haricindeki 7 karşılaşmada kaleyi koruyan Portekizli eldiven, yalnız 10 gole geçit verdi. Maç başına kalesinde 1.4 gol gören Beto, bunun yanında maç başına 3.6 kurtarış yaparak mutlak golleri önledi. Taraftarlar yıldız kalecinin performansı sonrası, "Kaleye Beton döktü" esprileri yapmaya başladı

Portekiz Milli Takımı'nın da kadrosunda yer alan Beto'nun milli maçlar için ülkesine gittiğinde dünyaca ünlü yıldız Ronaldo'ya Göz-Göz tezahüratı yaptırması da taraftarın gönlünde taht kurdu. Ligde 9 golle krallık yarışında zirvede olan Jahovic'e milli takım kampından Ronaldo'nun imzalı Real Madrid formasını getiren Beto, geçen hafta da takım arkadaşı için Ronaldo'dan hediye parfüm aldı. Ligde Aytemiz Alanyaspor'u Cuma günü ağırlayacak Göztepe, antrenmanlara ara vermeden başladı.



YILMAZ VURAL'DAN ŞOK ÇIKIŞ



Göztepe'yi geçen sezon TFF 1. Lig Play-Off finalinden Süper Lig'e taşıyan teknik direktör Yılmaz Vural, "Ben Göztepe'yi çıkardım adamlar benimle devam etmedi" dedi. Bir televizyon programına katılan Vural, teknik direktör Tamer Tuna'yı kastederek, "Şimdi bakıyorsunuz daha hayatında bir takım çalıştırmamış, yardımcı antrenörlüğü çok kısa süre yapmış bir arkadaşıma takım teslim ediliyor. Mümkün değil senin yapman. Sen kazanırsan iyi antrenör olursun. Senin buraya çok şey katacağın büyük soru işaretidir" dedi.



Vural, "Başkan Mehmet Sepil bana, 'Hocam büyük takımların seni neden almadıklarını daha iyi anladım. İnanılmaz bir hocasın. Bunu tartışmam mümkün değil ama sen bizim takımın üzerine çıkıyorsun popülarite olarak' dedi. Bunu rahatız edici buluyor. Bu insanın elinde değil ki. Tamamen duygusal bir tepki koydu bana" diye konuştu.



TUNA GÜNDEM OLDU



Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, 8 haftada Süper Lig'in en popüler teknik adamlarından biri haline geldi. Tuna'nın çalıştırdığı Göz-Göz, ligde 16 puanla ikinci sıraya tırmanırken genç teknik adamın antrenör olarak son 2 sezonda şampiyonluk yaşadığı teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş 14 puanda kaldı. Çırak, 8 haftalık periyotta ustasını geçerken kötü gidişin nedenlerini tartışan siyah-beyazlı camiada, "Takımda Tuna'nın varlığı büyük fark yaratıyormuş" eleştirileri yapılmaya başladı. Tamer Tuna'nın adı Ersun Yanal'la yollarını ayırma kararı alan Trabzonspor için geçmeye başlasa da ne yönetim ne de genç teknik adamın böyle bir düşüncesi olmadığı öğrenildi. Tamer Tuna, hem Beşiktaş hem de Trabzonspor'da futbolcu olarak forma giymişti.