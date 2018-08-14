Göztepe'de Borges transferi mutlu sonla bitti

Spor Toto Süper Lig'de ilk hafta evinde Yeni Malatyaspor'a 3-1 yenilerek sezona kötü başlayan Göztepe, uzun süredir peşinde koştuğu Celso Borges transferinde mutlu sona ulaştı

Göztepe'de Borges transferi mutlu sonla bitti
14 Ağustos 2018 Salı 15:19

Sarı-kırmızılılar, İspanya'nın Deportiva La Coruna takımında forma giyen Kosta Rikalı orta saha ve kulübüyle her konuda anlaştı. Borges için Deportivo'ya 1.3 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek Göz-Göz, oyuncuya ise yıllık 900 bin euro civarında ücret verecek. Kosta Rikalı yıldızın İzmir'e gelip yarın sağlık kontrolünün ardından Göztepe ile ilk idmanına çıkacağı açıklandı. İspanyol kulübüyle sezon başı antrenmanlarına çıkıp hazır durumda olan Borges'in pazar günü deplasmanda oynanacak Galatasaray maçında sahada olması bekleniyor.

Borges transferi teknik direktör Bayram Bektaş'ı da oldukça sevindirdi. Yeni Malatyaspor karşılaşmasında iki orta saha oyuncusu Andre Poko ve Andre Castro'nun kırmızı kart görmesi nedeniyle sıkıntıya giren Bektaş, Borges'in alınmasıyla derin bir oh çekti. Genç teknik adamın 30 yaşındaki futbolcuyu Galatasaray randevusuna kadar en iyi şekilde hazırlayacağı ifade edildi. Orta saha transferini tamamlayan İzmir ekibi gözünü santrfora çevirdi. Daha önce golcü transferinde aceleci davranmayan yönetimin, Yeni Malatyaspor maçının ardından gaza bastığı öğrenildi. Yurt içi ve dışında taramalara başlayan kurmayların 1 hpafta içinde yeni golcüye sarı-kırmızılı formayı giydireceği kaydedildi.


Kaynak: DHA
Önceki Haber
Süt sağarken elektrik çarptı, öldü
Sonraki Haber
Dövizdeki artışa İzmir’deki üniversite ve STK’lardan ortak tepki
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.