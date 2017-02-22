Göztepe'de Buruk 'güven' istedi

TFF 1'inci Lig'de devre arasından sonra oynadığı 5 maçta yalnız 1 galibiyet alınca liderlikten üçüncü sıraya gerileyen Göztepe'de Teknik Direktör Okan Buruk, camiadan kendilerine güvenmelerini istedi

Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, "İlk yarıda da iniş çıkışlarımız oldu. 5 puan geriye düşüp devreyi lider bitirdik" diyen Buruk, "Şu an liderin 3 puan, Süper Lig hattının 1 puan gerisindeyiz. Bazen şanssızlıklar oluyor. Bizim hatalarımız, oyuncularımızın hataları oldu. Burada çalışmaktan çok büyük gurur duyuyoruz ve gerçekten çok çalışıyoruz. Bazen iyi niyetin karşılığını alamıyorsunuz ama bize yakışanı yaparak bu haftadan itibaren çıkışa geçeceğiz. İyi futbolla kazanmaya ihtiyacımız var. Kimsenin hata lüksü kalmadı ama bütün takımların hataları olacak. Tek hedefimiz sezon sonu ilk iki içinde yer almak. Play Off düşünmüyoruz" diye konuştu.



Seri yakalamanın peşinde olduklarını belirten Okan Buruk, "İkinci yarıya başlarken hedefimiz iç sahadaki maçların hepsini kazanıp puan olarak rahatlamaktı. Bize karşı oynayan takımlar aşırı motive oluyor. Göztepe ismi motive olmaları için yetiyor. 1 galibiyet, 1 mağlubiyet, 3 beraberliğimiz var. İç sahada elimize gelen, son bölüme önde girdiğimiz 3 tane maçta puan kaybettik. Beklemediğimiz bir tabloydu. Daha yüksek puan hedefi olan bir takımdık. Bazen devre arasının girmesi takımların iyi giden çizgisini aşağı çekebiliyor. Sadece bizde değil Avrupa'da da en büyük takımlar, en büyük hocalar bu sorunu yaşayabiliyor. Devre arasında 3 oyuncumuz ayrılmak istedi. Bize gelen oyuncular oldu. Gelen tüm futbolcular sezon başında olduğu gibi benim istediğim, yönetimin onay verdiği isimler. Oyuncuların adaptasyon süreci var. 3 yeni oyuncunun ligi erken bitmişti. Onları tekrar hazırladık" dedi.



Devre arasında kiralık giden Gökhan, Kone ve Mehmet Erdem'in kendilerinin ayrılmak istediğini, Doğa'nın futbolu bıraktığını, Leroy George'u ise tempo olarak takımın gerisinde kaldığı için, kontenjanı boşaltma amacıyla gönderdiklerini belirten Okan Buruk, "Mutsuz bir oyuncuyu tutmak tüm takıma zarar verebilir" diye konuştu.



Son haftalarda yenilen goller ve Şanlıurfaspor deplasmanında son dakikalarda gelen beraberliğe değinen Buruk şöyle konuştu:



"Ligin başında az gol yiyen takım olarak manşetlerdeydik. İç sahadaki son Balıkesirspor maçında rakibimize pozisyonlar verdik ama Şanlıurfa deplasmanında rakibin 4 atağının 2'si gol oldu. Kolay goller yedik. Şanlıurfa deplasmanında rakibi iyi analiz ettik ama iyi oynarken goller yedik. Benim için maçın 2-0'a gelmesi sürpriz ancak eşitliği yakalamamız sürpriz değildi. Manisaspor maçında olumlu futbolu, son dakikaya kadar vazgeçmeden hırsımızı sürdürüp kazanmak istiyoruz."



TARAFTARDAN PANKART



Göztepe'de Urla Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenmanı ziyaret eden taraftarlar, saha çevresindeki tel örgülere, "Ele geçmez isteğidin, uğruna savaş vermediysen" yazılı pankart açtı. Fuchs'un sakat, Sinan'ın cezalı cezalı olduğu Göztepe'de kasığında ödem olan Umut, hafta başından beri antrenmana çıkamıyor. Halil de antrenmanda darbeye bağlı sakatlık yaşadı. Tanju ise iyileşip takıma katıldı.



YEDEK KALMAK SORUN DEĞİL



Göztepe'de özellikle ikinci yarıdaki maçlarda yedek kalıp süre alamamasına rağmen Şanlıurfaspor maçının son anlarında 2 kez ağları sarsıp takımına 1 puanı getiren, ligde 9, kupada 5 golle sarı kırmızılıların en golcü ismi olan Umut Nayir, yedek olmayı sorun etmediğini söyledi. Göztepe'de mutlu olduğunu belirten Umut, "Takıma katkı sağlamak, puan almasında pay sahibi olmak önemli. Hocamla hep görüşme halindeydim. Yedek kaldığım dönemde arkamda olduğunu hissettirdi. İnsan oynamak istiyor ama önemli olan şans bulduğu dakikalarda takıma katkı sağlamak. Bu hafta 11'de oynayıp oynamayacağımı hocamız takdir edecek" dedi.



Takımın diğer golcüsü Adis Jahovic'le iyi anlaştıklarını belirten Umut, "Ben forma giymezken de kazandık, ben oynarken de kazandık. Ben ve Jahovic üzerinden değerlendirme yapmak yanlış. Beraber oynadığımızda Sivasspor deplasmanını 3-0 kaybettik. İç sahada Evkur Yeni Malatyaspor'a karşı iyi oynadık. Maça göre üçlü hücum gibi çıkıyoruz. İki hücumcuyla oynamak savunmada sıkıntı yaratabiliyor" diye konuştu. Başkan Mehmet Sepil ve Okan Buruk'un kendisinden memnun olduğunu belirten Umut, maksimum performans vermeye çalıştığını söyledi. Umut, Süper Lig'deki 14 yabancı kuralının Türk futbolcular için handikap yarattığını dile getirdi.



ŞAMPİYONLUKLAR GEÇMİŞTE KALDI



TFF 1'inci Lig'de geride kalan 8 sezonda farklı takımlarda 7 şampiyonluk yaşayan Göztepeli Murat Akın, aynı başarıyı Göztepe'de tekrarlamak istediğini ifade etti. Ara transferde takıma katılan orta saha oyuncusu, "Çok büyük bir camiaya geldiğimin farkındayım. Bundan önce şampiyonluklarım var ama onlar geçmişte kaldı. Önemli olan bu sene. Ne kadar ligi bilsem de yeni bir takıma geldim. Eleştirilere açığım. İlk birkaç hafta benim için zor geçti. Oynaya oynaya form tutan bir futbolcuyum. Bundan sonra daha iyi olacağımı düşünüyorum. Son dakikalarda puan verirken bu hafta o şanssızlığı kırıp Umut'un golleriyle son dakikada puan aldık. Manisaspor maçıyla yeni bir çıkış yakalayacağız. Lig sonunda şampiyon biz olacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.



YENİ SATTA GÖZLER TOKİ'DE



Göztepe Başkanı Mehmet Sepil ile Adalet ve Kalkınma Partisi İzmir Milletvekili Atilla Kaya, Toplu Konut İdaresi Başkanı Mehmet Ergün Turan'ı makamında ziyaret etti.



Daha önce ihalesi iptal olan, kulüp tarafından hazırlatılıp Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi adı verilen yeni stat projesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca onaylanıp ihale ve inşa sürecinin başlatılması için TOKİ'ye devredilmişti. Turan'la stat projesiyle ilgili son toplantının gerçekleştiğini belirten yönetim, konu hakkında kamuoyu bilgilendirilmesinin kısa süre içerisinde TOKİ tarafından yapılacağını duyurdu.