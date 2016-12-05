TFF 1'inci Lig'de Bandırmaspor ve Adana Demirspor maçlarında 5 puan kaybettikten sonra evinde lider Yeni Malatyaspor'u 2-0 yenerek yeniden Süper Lig potasına giren Göztepe'de büyük coşku var

Oynadığı futbol ve attığı gollerle taraftarını mutlu eden sarı kırmızılılar, Boluspor'un Balıkesirspor'a mağlup olmasıyla 25 puana yükselip, 2 haftanın aradan sonra 2'nci sıraya çıkmayı başardı. Lider Yeni Malatyaspor'la puan farkını 1'e düşüren Göztepe'de Teknik direktör Okan Buruk da ilk kez iddalı konuştu. Sezonun en derli toplu futbolunu oynadıklarını belirten Buruk, "Hücum yönü çok güçlü olan rakibimizi kalemize yaklaştırmadık. Ligin lider takımı sadece ceza sahası dışından kalemize şut atabildi. Fark da yapabilirdik. Bu galibiyet ve performans bizim gerçek gücümüzü ortaya çıkardı" dedi.



İlk yarı sonuna kadar Sivasspor ve Samsunspor'la deplasmanda, Mersin İdmanyurdu'yla da sahalarında oynayacaklarını hatırlatan Buruk, "Tek amacımız var, sürekli ilk iki içinde yer almak. Özellikle evimizde çok önemli skorlar aldık. Deplasmanda da kritik maçları kazandık. Adana Demirspor mağlubiyetinde ise eksik oyuncularımızın çokluğu maalesef bizi olumsuz etkilemişti. Yeni Malatyaspor karşısında yakaladığımız ivmeyi daha da yukarılara taşımak istiyoruz. Futbolcularımızın özverili mücadelesi ve inancı taraftarımızın da verdiği müthiş destekle birleşince neler yapabileceğimizi gösterdik.



Bu hafta Sivasspor deplasmanında oldukça zor bir 90 dakika bizi bekliyor" diye konuştu.



YİNE İŞ BAŞINDALAR



Göztepe'yi hem ligde hem de kupada sırtlayan golcüler Umut Nayir ve Adis Jahovic, Yeni Malatyaspor'u da yıkan isimler oldu. Umut 21'inci dakikada Jahovic'in pasını gole çevirerek takımını öne geçirirken, 57'nci dakikada bu kez Makedon futbolcu Jahovic sahne aldı. Göztepe formasıyla resmi maçlarda 10 kez ağları sarsan Umut, üst üste Boluspor (1-0), Bandırmaspor (3-3), Adana Demirspor (1-2), Sivasspor (kupa-1-0) ve Yeni Malatyaspor müsabakalarını boş geçmedi.



Sezon başında Rusya'nın Samara takımında gelen Jahovic de ligdeki 8'inci golüne imza attı. Maç sonrası açıklamalarda bulunan Umut, "Takımıma katkı sağladığım için çok mutluyum. Son 2 haftada yaşadığımız kayıpları Yeni Malatyaspor maçında telafi ettik. Bizleri destekleyen taraftarımızı mahcup etmedik. Çıkışımızı sürdürüp devreyi zirvede tamamlamak istiyoruz" dedi. 23 yaşındaki golcü de sezon başında Süper Lig temsilcisi Osmanlıspor'dan kiralanmıştı.



HAKAN BARIŞ VE EMRE CAN'A ALKIŞ



Yeni Malatyaspor maçında bu sezon ilk kez 11'de sahaya çıkan orta saha oyuncusu Hakan Barış ve sakatlığını atlatarak yaklaşık 4 ay sonra formasına kavuşan stoper Emre Can, sergiledikleri futbolla beğeni topladı. Kaptan Gosso'nun cezalı, Doğa'nın da sakat olması nedeniyle teknik direktör Okan Buruk'un forma verdiği Hakan 87 dakika sahada kaldı. Yerini Lokman'a bırakan genç futbolcu oyundan çıkarken taraftardan büyük alkış aldı. Sahada 90 dakika kalan Emre Can da Yeni Malatyaspor'un hücumcularına nefes aldırmadı. Okan Buruk, Hakan'ın hiçbir zaman çalışmayı bırakmadığını belirterek, "Hakan'ı Adana Demirspor ve Sivasspor kupa maçlarında oynatmıştım. Performansını beğendim, yine görev verdim. O da elinden geleni yaptı" dedi. Yayıncı kuruluşa açıklama yapan Hakan ise, "Sakatlığımı atlatıp yeniden sahalara döndüm. Göztepe formasını en iyi şekilde taşımak istiyorum" dedi.



BORNOVA'DA GEÇİT YOK



Yeni Malatyaspor galibiyetiyle şampiyonluk yolunda önemli bir engeli daha aşan Göztepe, bu sezon Bornova Stadı'nda üst sıralara oynayan takımları eli boş gönderdi. Sarı kırmızılılar bu statta ilk 4 sırada yer alan Eskişehirspor'u hükmen 3-0, Boluspor'u 1-0 ve Yeni Malatyaspor'u da 2-0 yendi. Rakiplerine gol sevinci dahi yaşatmayan sarı kırmızılılar Atatürk Stadı ve Bornova Stadı'nda çıktığı toplam 7 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik elde ederek Eskişehirspor'la birlikte en iyi iç saha performansı ortaya koyan takım oldu.