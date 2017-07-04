Göztepe'de Castro pürüzü

Spor Toto Süper Lig'de transferdeki sessizliğini bozarak Gençlerbirliği'nden Selçuk Şahin, Bastia'dan Axel Ngando, Gaziantepspor'dan Nabil Ghilas, Maccabi Tel Aviv'den Oscar Scarione ve Olympiakos'tan Aly Cishokko'yla anlaşan Göztepe'de Andre Castro konusunda pürüz yaşanıyor

Kasımpaşa'dan ayrılan Portekizli orta saha oyuncusunun 3 yıllık mukavelede direttiği, daha önce uzun sözleşmelerden ağzı yanan Başkan Mehmet Sepil'in ise 29 yaşındaki futbolcuya 2 yıllık mukavele önerdiği öğrenildi. Mali konularda anlaşmaya varan tarafların sözleşme konusunda orta yolu bir türlü bulamadığı, orta sahaya Ngando ve Scarione'yi alarak rahatlayan yönetimin Castro transferinde frene bastığı belirtildi.



Bu arada Selçuk Şahin'den sonra yeni transferlerden Ngando da Urla Adnan Süvari Tesisleri'ne gelerek takımla birlikte çalışmalara başladı. Ghilas, Scarione ve Cishokko'nun cuma gününe kadar ekibe katılması bekleniyor.



Kaleci transferinde Eskişehirsporlu Ruud Boffin'i Antalyaspor'a kaptıran Göztepe, Osmanlıspor'un Litvanyalı file bekçisi Zydrunas Karcemarskas için ısrarını sürdürüyor. Sağ bek Tanju Kayhan'la 1 yıllığına yeniden anlaşan sarı kırmızılılarda yönetimin kulüp bulmasını istediği bir diğer sağ bek Benjamin Fuchs ise sözleşmesini fesh etmeye yanaşmıyor. Fuchs, yolların ayrılması beklenen Gökhan, Lokman, Murat, Canberk gibi isimlerle birlikte takımla antrenmanları sürdürüyor.



MEHMET ERDEM'E VEDA

Göztepe yönetimi, 2.5 yıldır kadroda yer alan Mehmet Erdem Uğurlu'nun sözleşmesini karşılıklı anlaşarak sonlandırdı. Sarı kırmızılılar, geçen sezon devre arasında Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'a kiralık gönderilen futbolcuyla ilgili, "Oyuncumuz Mehmet Erdem Uğurlu ile yapılan görüşmeler neticesinde sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. 2.5 sezon önce kadromuza katılan oyuncumuza emeklerinden dolayı teşekkür ediyor, futbol kariyerinde başarılar diliyoruz" açıklamasını yaptı.