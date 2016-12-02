Göztepe'de George sakatlandı

Türkiye 1'inci Liginde pazar günü lider Yeni Malatyaspor'u Bornova Stadı'nda ağırlamaya hazırlanan Göztepe'de Leroy George şoku yaşanıyor

İki hafta önce Bandırmaspor maçında Doğa ve Lokman'ın sakatlıklarıyla sarsılan Göztepe'de son haftalarda gösterdiği performansla teknik direktör Okan Buruk'un vazgeçilmezi haline gelen Leroy George'un sol arka adalesinde yırtık ve ödem tespit edildi. İdmanda sakatlanan George Yeni Malatyaspor maçının kadrosundan çıkarıldı.



Sağlık Kurulu Başkanı Doktor Emin Bal, Leroy George'un tedavisine başladıklarını belirterek, "Futbolcumuz bu hafta takımdaki yerini alamayacak. Amacımız George'u Sivasspor maçına yetiştirmek. Doğa ve Lokman ise takımla çalışıyor" diye konuştu.



Başkan Vekili Talat Papatya ise Yeni Malatyaspor'u yenip, Bandırmaspor ve Adana Demirspor karşısında yaşanan kayıpları telafi edeceklerini söyledi. Papatya, "Elbette Yeni Malatyaspor'u yenersek şampiyon olmayız ancak ciddi anlamda moral ve motivasyonumuz artar" dedi.



Bu sezon İzmir'de maç kaybetmediklerine değinen Talat Papatya, "Taraftarımız en büyük itici gücümüz. Evimizde aldığımız sonuçlar ortada, başarılı seriyi sürdüreceğiz" ifadesini kullandı. Papatya, takımdan kimseyi gönderme gibi bir düşüncelerinin de olmadığını söyledi. Her futbolcunun değerli olduğunu belirten Papatya, "Herkes takım için canla başla mücadele ediyor. Tüm ekibimizden memnunuz" cümlelerini kullandı.





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