Göztepe'de Ghilas'tan 3 yıllık imza

Süper Lig'e yükseldikten sonra Gençlerbirliği'nden Selçuk Şahin, Bastia'dan Axel Ngando ve Kasımpaşa'dan Andre Castro'yla sözleşme imzalayan Göztepe, Gaziantepspor'dan kadrosuna kattığı Nabil Ghilas'ın transferini de açıkladı

Göztepe'de Ghilas'tan 3 yıllık imza

Sarı kırmızılı kulüp, hafta başında İzmir'e gelip takıma katılan 27 yaşındaki Cezayirli forvetin 3 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Kariyerinde Portekiz'de Moriense, Porto ve İspanya'da Cordoba ile Levante formalarını da giyen Ghilas, geçen sezon Süper Lig'de 29 maçta 8 gol attı. Ghilas, Porto'da oynadığı dönemde Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde de boy gösterdi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #göztepe
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