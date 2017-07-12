Göztepe'de Ghilas'tan 3 yıllık imza

Süper Lig'e yükseldikten sonra Gençlerbirliği'nden Selçuk Şahin, Bastia'dan Axel Ngando ve Kasımpaşa'dan Andre Castro'yla sözleşme imzalayan Göztepe, Gaziantepspor'dan kadrosuna kattığı Nabil Ghilas'ın transferini de açıkladı

Sarı kırmızılı kulüp, hafta başında İzmir'e gelip takıma katılan 27 yaşındaki Cezayirli forvetin 3 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Kariyerinde Portekiz'de Moriense, Porto ve İspanya'da Cordoba ile Levante formalarını da giyen Ghilas, geçen sezon Süper Lig'de 29 maçta 8 gol attı. Ghilas, Porto'da oynadığı dönemde Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde de boy gösterdi.