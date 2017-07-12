Göztepe'de Ghilas'tan 3 yıllık imza

Sarı kırmızılı kulüp, hafta başında İzmir'e gelip takıma katılan 27 yaşındaki Cezayirli forvetin 3 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Kariyerinde Portekiz'de Moriense, Porto ve İspanya'da Cordoba ile Levante formalarını da giyen Ghilas, geçen sezon Süper Lig'de 29 maçta 8 gol attı. Ghilas, Porto'da oynadığı dönemde Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde de boy gösterdi.
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