Göztepe'de iki imza daha

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Göztepe Selçuk Şahin ile 1, Axel Ngando ile 3 yıllığına sözleşme imzaladı

Göztepe'de iki imza daha

Göztepe Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, en son Gençlerbirliği'nde forma giyen deneyimli orta saha oyuncusu Selçuk Şahin ile 1 yıllığına sözleşme imzalandığı belirtildi.

Ayrıca, Fransa'nın Bastia takımından Kamerun asıllı Fransız genç orta saha oyuncusu Axel Ngando ile de 3 yıllığına sözleşme yapıldığı aktarıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #göztepe #göztepe transfer
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