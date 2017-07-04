Göztepe'de iki imza daha

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Göztepe Selçuk Şahin ile 1, Axel Ngando ile 3 yıllığına sözleşme imzaladı

Göztepe Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, en son Gençlerbirliği'nde forma giyen deneyimli orta saha oyuncusu Selçuk Şahin ile 1 yıllığına sözleşme imzalandığı belirtildi.



Ayrıca, Fransa'nın Bastia takımından Kamerun asıllı Fransız genç orta saha oyuncusu Axel Ngando ile de 3 yıllığına sözleşme yapıldığı aktarıldı.