Göztepe'de ilk 2'nin çok uzağında

TFF 1'inci Lig'de deplasmanda lider Evkur Yeni Malatyaspor'a 1-0 mağlup olan Göztepe, Süper Lig'e direkt gitme umutlarını zora soktu. Geçen haftaki Adana Demirspor galibiyetiyle ilk 2 için yeniden umutlanan sarı kırmızılı ekip, bu mağlubiyetle yarışta geride kaldı. Eskişehirspor ve Sivasspor'un kazandığı haftayı puansız geçen Göztepe, bitime 4 maç kala rakiplerinin 6 puan gerisine düştü.

İlk 2 hayallerini rafa kaldıran Göztepe, play off'ta tutunmak istiyor. Boluspor ve Altınordu'nun nefesini ensesinde hisseden Göztepe, çarşamba günü Sivasspor'la evinde karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılı ekip, ardından kümede kalma mücadelesi veren Mersin İdmanyurdu (D), Samsunspor ve Denizlispor'a (D) rakip olacak. Göztepe'nin başında çıktığı 5 maçta 3'üncü mağlubiyetini alan Teknik Direktör Yılmaz Vural, büyük üzüntü yaşadığını söyledi.



Hedef Sivasspor maçı



Göztepe teknik direktörü Yılmaz Vural, artık play off'u kaybetmemek için mücadele edeceklerini söyledi. Evkur Yeni Malatyaspor ile kader maçına çıktıklarını ifade eden Vural, 'Maalesef finali kaybettik. Artık ilk 2 bizim için uzakta' diye konuştu.

Oyunun büyük bölümünde kontrolü kaybettiklerini vurgulayan Yılmaz Vural şunları söyledi: 'Atağa kalkarken çok top kaybı yaptık. Bu maçta sabırlı ve sakin oynamamız gerekiyordu. Ben kenardan tüm müdehaleleri yaptım. Sonuçta kaybettik, herkesten çok özür diliyorum' dedi.

Sivasspor maçını mutlak 3 puanla bitirmek zorunda olduklarını söyleyen Vural, 'Ne olursa olsun Play off oynamalıyız. Hepimizin morali çok bozuk ama Sivasspor karşılaşmasına en iyi şekilde hazırlanmalıyız' diye konuştu.



Defans dağıldı



Evkur Yeni Malatyaspor'a 1-0 yenilip ilk 2 şansını mucizelere bırakan Göztepe'de Sivasspor maçı öncesi defans darmadağın oldu. Sarı kırmızılılarda Evkur Yeni Malatyaspor maçında rakibine kafa atan stoper Lokman direkt kırmızı kartla oyundan atılırken, sağ bekte oynayan Tanju ve savunmanın ortasında görev yapan Emre Can da sarı kart cezalısı durumuna düştü. Göztepe'de diğer stoper Gençer'in ise henüz iyileşmediği öğrenildi. Sivasspor karşılaşmasında Lokman, Emre Can ve Tanju'dan yararlanamaylacak.