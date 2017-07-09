Göztepe'de kadro oluşturma çabası

SPOR Toto Süper Lig'e 14 yıl sonra dönen Göztepe'de yönetim, bir yandan iyi bir kadro kurmak için çaba harcarken diğer yandan da sözleşmeleri sürmesine rağmen takımda düşünülmeyen futbolcularla yollarını ayırmaya çalışıyor

Sarı kırmızılılarda Fuchs, Lokman, Gökhan Karadeniz, Tuncay gibi mukavelesi devam eden oyuncular kesin olarak kadroda düşünülmüyor. Hedeflenen transferler yapılırsa Gosso, Murat Akın, Canberk, Hakan Barış ve İsmail Köse de takımdan gönderilecek. Bu futbolculardan Fuchs, kendisine kulüp bulmasını bildirilmesine rağmen ayrılmaya yanaşmadı. Fuchs, Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde takımla antrenmanlarını sürdürüyor.



Adı Samsunspor'la anılan Gökhan Karadeniz de sarı kırmızılılara veda etmedi. Yönetim, Gosso'dan ilk etapta ücretinde indirim yapmasını isteyecek. Fildişi Sahilli oyuncu indirime yanaşmazsa, kulüp bulması söylenecek. Yönetim, takımda kalması düşünülen isimlerden Halil Akbunar'la da ücret pazarlığı yapıyor. Geçen sezon kulüpten 700 bin TL alan 24 yaşındaki Halil'in Süper Lig'e çıkılmasının ardından yönetimden yıllık 1.8 milyon TL istediği, altyapı patentli futbolcuya 1.3 milyon TL teklif eden yönetimin pazarlığı sürdürdüğü belirtildi.



CASTRO'DAN MUTLULUK MESAJI



Göztepe'nin haftalar süren görüşmelerin ardından 3 yıllık sözleşme imzalayarak renklerine bağladığı Kasımpaşalı Andre Castro, mutluluğunu resmi İnstagram hesabından yaptığı açıklamayla dile getirdi. Portekizce ve Türkçe olarak yaptığı açıklamada, "Yeni başlayacak bu macera için çok mutluyum. Takımıma yardımcı olmak için oldukça motiveyim. Büyük bir istek duyuyorum ve herşeyden önce taraftarlarla tanışmak için sabırsızlanıyorum" ifadesine yer veren Castro, mesajını sarı kırmızılı formayla çektirdiği fotoğrafla tamamladı.



GÖKHAN İNLER SESLERİ



Yeni sezonda kadroda yer bulmakta zorlanacağını düşünerek Beşiktaş'la yollarını ayıran Gökhan İnler'e Göztepe'nin talip olduğu öğrenildi. Geçen sezon özellikle ikinci yarıda ilk 11'de çok fazla yer bulamayan 33 yaşındaki Gökhan İnler, alacağına karşılık sözleşmesini feshederken futbol yaşantısını Türkiye'de sürdürmek istediği ve Süper Lig'den gelecek tekliflere sıcak baktığı belirtildi. Göztepe'nin yanı sıra Kasımpaya'yla ismi anılan Gökhan İnler, kariyerinde Basel, Zurich, Udinese, Napoli, Leicester City gibi önemli kulüplerde forma giydi.







Kaynak: