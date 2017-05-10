Göztepe'de Kone telaşı

Türkiye 1'inci Ligi'nde pazar günü saat 17.00'de Bornova Stadı'nda Samsunspor ile karşı karşıya gelecek Göztepe, devre arasında rakibine kiraladığı oyuncusu Famoussa Kone'ye özel önlem alacak

İlk yarıda sarı-kırmızılı forma altında tek gol dahi atamayan Malili futbolcu, ara transferde gittiği Samsunspor'a bütün maçlarda forma giyerken, ikinci yarıda takımının en golcü ismi olmayı başardı. 16 karşılaşmanın tümünde ilk 11'de sahaya çıkan Kone, rakip fileleri 6 defa sarsarak takımına önemli katkı sağladı. Teknik direktör Yılmaz Vural'ın pazar günkü maç öncesi savunma oyuncularını Malili golcüye dikkat etmeleri konusunda uyardığı belirtildi.



Göztepe'nin bu sezon farklı kulüplere kiraladığı futbolculardan canı çok yandı. Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'a gönderilen sol bek Mehmet Erdem, İzmir'de 2-2 sona eren maçta takımına 90+5. dakikada penaltı kazandırırken, Göztepe, zirve yarışında çok kritik 2 puandan oldu. Yine devre arasında Bandırmaspor'a kiralanan orta saha oyuncusu Gökhan Karadeniz de eski takımına karşı forma giydiği maçta iyi bir performans ortaya koydu. Bandırmaspor'un Göztepe'yi 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada etkili bir futbol sergileyen tecrübeli futbolcu 1 gole imza atıp galibiyette önemli rol oynadı. Mehmet ve Gökhan'ın Göztepe ile 2018, Kone'nin de 2019 yılına kadar mukavaleleri bulunuyor.