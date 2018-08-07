Göztepe'de Scarione diretiyor

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında pazar günü Yeni Malatyaspor'u konuk edecek Göztepe'de gözden çıkarılan orta saha oyuncusu Oscar Scarione'nin anlaşmaya yanaşmaması sıkıntı yarattı

Teknik direktör Bayram Bektaş'ın planları arasında yer almayan ve takımdan ayrı çalışan Arjantinli futbolcu şu ana kadar kendine kulüp bulamadı. Yönetimin de karşılıklı anlaşma çağrılarına kulak tıkayan Scarione kurmayları kızdırdı. Göztepe'den yıllık kazancı 1 milyon Euro civarında olan 33 yaşındaki oyuncunun tutumunu değiştirmeye çabalayan yönetimin önümüzdeki günlerde Scarione ile tekrar masaya oturacağı öğrenildi.

Geçen sezon İsrail'in Maccabi Tel Aviv ekibinden kadroya dahil olan Scarione, sezona iyi başlasa da gerisini getiremedi. İlk 9 haftada sürekli 11'de şans bulan Scarione 2 gol, 2 asistle oynamıştı. Ancak daha sonra sakatlanan, ardından eski formunun uzağında kalan Arjantinli kadroya girmekte zorlandı. Göztepe'nin santrfor transferinde Scarione'nun durumuna göre hareket edeceği kaydedildi. Stoper Titi ile resmi sözleşme imzalayan İzmir ekibi, orta saha Celso Borges'in yolunu gözlüyor. Başkan Mehmet Sepil'in Borges'in kulübü Deportivo La Coruna ile sürekli temas halinde olduğu vurgulanırken, sıkı pazarlıklar sürüyor. Göztepe'nin yıldız golcüler Seydou Doumbia ve Pappiss Cisse için de girişimleri devam ediyor.