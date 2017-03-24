Göztepe'de Sepil ve Vural'dan ortak açıklama

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Göztepe'nin Başkanı Mehmet Sepil, takımının yeni teknik direktörü Yılmaz Vural'la birlikte düzenlediği basın toplantısında, ''Takımım hayal ettiğim istikrarı bir türlü yakalayamadı" dedi

Okan Buruk'un yerine teknik direktörlük görevine getirilen Yılmaz Vural'la Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyen Sepil, "Göztepe'de 3'üncü yılımı dolduruyorum. Yılmaz Vural benim çalıştığım 4'üncü teknik adam. Sürekli değişim yapmak elbette iyi değil. Ama maalesef futbol başarıya endeksli. O nedenle biriyle uzun süreli çalışma prensibini hayata geçiremedik. Hedeflediğimiz yere gelemeyince mecburen, istemeye istemeye teknik adam değiştiriyoruz" dedi.



İş hayatı boyunca yola hep aynı çalışanlarıyla devam ettiğini anlatan Mehmet Sepil, "Benim iş yaşamımda inandığım doğrularla futbol çok farklı. Ancak ben futbolun realitesini değiştiremem. Kısa vadede başarılı olmaya mecburuz. Yani, başarı varsa sabır var" dedi. Yılmaz Vural'la da uzun süreli çalışabilmek için iyi sonuçların şart olduğunu dile getiren Sepil, "Yılmaz hocam çok başarılı olsun ki onunla sürekli çalışalım. Ben kendisinin Göztepe'yi layık olduğu yere getireceğine inanıyorum" diye konuştu. Sepil, Akhisar Belediyespor'a imza atan Okan Buruk'a da başarılar diledi.







"EN HÜCUM BİZDE"



Teknik Direktör Yılmaz Vural, TFF 1'inci Lig'deki en iyi hücum hattının Göztepe'de olduğunu iddia etti. Halil, Tayfur ve Jahovic üçlüsünün hiçbir takımda bulunmadığını belirten tecrübeli teknik adam, "Geçmişte görev yaptığım bazı kulüplerde Halil ve Tayfur'un kesinlikle transfer edilmesi konusunda rapor verdim. Ayrıca orta saha oyuncumuz Segbefia'yı da çok istedim. Şimdi bu futbolcuların olduğu takımdayım. Böyle kaliteli bir kadro ile çalışmak benim için de büyük şans" diye konuştu.



Futbolcuların üst üste alınan 3 yenilgiden psikolojik olarak çok etkilendiğini dile getiren Vural, "Ben bunu anlamıyorum. Futbolcunun psikolojisi bozulmaz. Hele ki Göztepe gibi kurumsal, ekonomisi güçlü bir kulüpte böyle sorunlar bahane edilmez. Üç çocuk okutan madenci babanın sorunları olur, futbolcuların değil. Böyle bir garipliği kabul edemem" dedi. Vural, taraftardan da sabır isteyerek, "Seyircimiz ani tepkiler vererek takımın motivasyonunu düşürmesin" dedi.







GÖZTEPE'DEN BÜYÜĞÜ YOK



Teknik direktörlük kariyerinde 31 senede 27 takım çalıştırdığını hatırlatan Teknik Direktör Yılmaz Vural, Göztepe gibi büyük bir kulüpte olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Futbolculuk kariyerinin çok parlak olmadığını belirten Vural, "Ben antrenörlüğe 26 yaşında İzmirspor'da başladım. O zamandan beri kendimi eğitmeye çalışıyorum. Şu ana kadar gittiğim her takımda sözleşmeme 'Beni Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve A Milli Takım isterse gitmekte serbestim" maddesini yazdırmıştım. Sadece Göztepe'de sözleşmeme böyle bir şey ekletmedim. Çünkü Göztepe'den büyüğü yok" dedi.



HEDEF 9'DA 9



TFF 1'inci Lig'de 40 puanla 5'inci basamakta yer alan Göztepe'nin yeni teknik direktörü Yılmaz Vural hedeflerinin kalan 9 maçın tümünü kazanmak olduğunu söyledi. Rakiplerin ne yaptığının kendilerini ilgilendirmediğini belirten Vural, "Ben 9'da 9 hedefi koymayacaksam Göztepe'ye ne yapmaya geldim? Eğer kazanamayacaksak hiç Süper Lig'e çıkmayalım" dedi.



Yılmaz Vural, Türk teknik adamlara yeteri kadar değer verilmediğini de sözlerine ekleyerek, "Igor Tudor'un Galatasaray'a gelmesine açıkçası içerledim. Biz bize yetmiyor muyuz? Hiç mi gelişemedik? Ancak sistem böyle, yapacak bir şey yok" dedi.