Göztepe'de sıkı yönetim

Spor Toto Süper Lig'de üst üste Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor ve Medipol Başakşehir'e yenilip kötü bir futbol sergileyen Göztepe'de teknik direktör Bayram Bektaş sıkı yönetim ilan etti

Takımının son haftalarda gösterdiği performanstan memnun olmayan genç teknik adam oyuncularıyla sık sık toplantılar gerçekleştirirken, takım kaptanları Beto, Halil ve Castro da kötü gidişatın ardından devreye girdi. Bayram Bektaş, son antrenmanda 3 futbolcuyla yaklaşık 15 dakika süren bir görüşme gerçekleştirdi. Bayram Bektaş'ın futbolcularından saha içinde daha fazla sorumluluk almalarını ve sürekli iletişim halinde olmalarını istediği öğrenildi.

Bektaş'ın kaptanlara, "Size de büyük görev düşüyor. Taraftarımızın bizden beklentileri büyük. Hep beraber yeniden istediğimiz seviyeye geleceğiz" ifadelerini kullandığı vurgulandı. Beto, Halil ve Castro'nun da arkadaşlarını sürekli motive ettiği ve takımın üzerindeki olumsuz havayı dağıtmak için büyük çaba sarfettiği dile getirildi. Cumartesi günü deplasmanda oynanacak Antalyaspor müsabakasında mutlak galibiyet hedefleyen Göz-Göz'de kart cezalıları stoper Titi ve sağ bek Gassama'nın yanı sıra sol diz çapraz bağı kopan sol bek Traore forma giyemeyecek. Bayram Bektaş, Titi'nin yerine defansı göbeğinde Kadu'ya, Gassama'nın yerine de sağ bekte Tayfur'a şans verecek.