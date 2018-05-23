Göztepe'de Tamer Tuna şoku!

Tarihinde 14 yıl sonra döndüğü Spor Toto Süper Lig'de sezonu 49 puanla 6'ncı sırada bitiren Göztepe'de şok bir gelişme yaşandı

Sarı-kırmızılılarda sözleşmesi ay sonunda bitecek teknik direktör Tamer Tuna ile yollar ayrıldı. Başkan Mehmet Sepil ile bir araya gelen genç teknik adamla yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanamayınca veda gerçekleşti. Yönetim ve Tuna'nın hem maddi konularda hem de gelecek planlamasında pürüz yaşadığı ifade edildi. Her defasında kalbinin ve aklının kulüpte olduğunu belirtip gelecek sezonun çalışmalarına başladıklarını açıklayan Tuna'nın ayrılışı şaşkınlık yarattı.

Geçen sezon sonunda da takımı Play-Off'tan Süper Lig'e taşıyan Yılmaz Vural'la yollarını ayıran Başkan Mehmet Sepil, göreve başladığı 2014 yılından bu yana 7. teknik adamını değiştirmiş oldu. Göztepe'den Tuna'nın vedasıyla ilgili yapılan açıklamada: "Uzun yıllar sonra çıktığımız Süper Lig'deki ilk sezonumuzda teknik direktörlük görevimizi üstlenen ve başarılı bir sezon geçirmemizde çok önemli katkılarda bulunan Tamer Tuna ile yapmış olduğumuz karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Tuna ve ekibine bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki mesleki kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Tamer Tuna: "Gidişim etik olmadı"

Spor Toto Süper Lig’de sezonu 6’ncı sırada bitiren Göztepe’de teknik direktör Tamer Tuna ile yolların ayrılması camiada şok etkisi yaratırken, genç teknik adam önemli mesajlar verdi.

Doğan Haber Ajansı’na (DHA) özel açıklamalarda bulunan Tuna, "Göztepe’de ayrıldığım haberleri doğrudur. 3 ay önce yönetimden gelen teklifi, takımı düşündüğüm ve prensipte düşünce farklılıkları olduğu için sezon sonuna bırakmaya karar vermiştik. Kendisiyle bugün yapacağımız görüşme sonunda durumumla ilgili karar verilecekti. Ancak Sayın Başkan Mehmet Sepil’le bu görüşme yapılmamıştır. Bu anlamda etik olmadığını düşünüyorum. Şahsım ve kariyerim adına öncellikle bu başarıda emeği geçen takım arkadaşlarıma ve Göztepe taraftarına teşekkür ediyor, onlara hakkımı helal ediyorum. Onların kariyerimin çok önemli adımında çok değerli katkıları oldu. Kendi adıma haklı başarıdan dolayı mutluyum ve gururluyum. Vicdanım çok rahat. Beklenti ve hedeflerimizin üstünde bir başarı elde ederek yoluma devam ediyorum. Şu ana kadar hiçbir kulüp ve kulüp başkanı ile Göztepe ile yolları ayırmadan bir görüşme yapmadım. Bundan sonra gelecekle ilgili kararımı gelişme oldukça paylaşacağım. Hoşçakal Göztepe” ifadelerini kullandı.