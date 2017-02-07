Göztepe'de taraftar da Başkan da söz verdi

Türkiye 1'inci Ligi'nde pazartesi akşamı konuk edeceği Balıkesirspor'u yenerek Süper Lig yarışında bir engeli daha aşmayı hedefleyen Göztepe, seferber oldu

Teknik direktör Okan Buruk, camiaya iyi futbol ve 3 puan sözü verirken yönetim de Sevgililer Günü'ne özel olarak bilet fiyatlarında bu sezon ilk defa indirime gitti. Bornova Stadı'nda seyirciyle bütünleşmeyi amaçlayan yönetim, VIP tribün biletini 70 TL'den 50 TL'ye, numaralıyı 37 TL'den 25 TL'ye, maratonu 20 TL'den 15 TL'ye, kale arkasını da 15 TL'den 10 TL'ye düşürdü.



Taraftarlar ise sosyal medya üzerinden yönetime teşekkür edip, tribünleri doldurma sözü verdi, Başkan Mehmet Sepil'in de stadın dolması halinde fiyatlarını sezon bitimine kadar sabit tutacağı ifade edildi.



Taraftarının büyük güç olduğunu belirten Okan Buruk, Balıkesirspor'u yenerek ilk 2'de kalacaklarına inandığını söyledi, "Balıkesirspor maçı da kalan maçlarımız gibi final havasında olacak. Tribünlerin coşkusu bizim en büyük kozumuz. Pazartesi günü Balıkesirspor maçını galibiyetle şölene döndürmek amacındayız. Tüm takım 3 puan için kenetlendi" dedi.



Karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren Göztepe'de Okan Buruk'un cezalı olan Schwechlen ve Gençer'in yerine savunmada Lokman ve Emrecan'ı oynatacağı öğrenildi. Taktik idmanlarda zaman zaman Gosso'yu da stoperde deneyen Okan Buruk'un cezası biten kanat oyuncusu Tayfur'u ise Kobakhidze'nin yerine on bire monte etmesi bekleniyor.