Göztepe'de transfer

İsviçre'nin Wil 1900 takımında forma
giyen orta saha oyuncusu Murat Akın ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı
TFF 1. Lig'in ilk devresini lider kapatan Göztepe, son
olarak İsviçre'nin Wil 1900 takımında forma giyen orta saha oyuncusu Murat Akın
ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, sözleşme imzalayan Murat Akın'ın
sarı-kırmızılıların Antalya kampına katıldığı bildirildi.
Belçika'nın Beveren takımından 2008'de Kasımpaşa'ya transfer olarak
Türkiye kariyerine başlayan Murat Akın, 2008-2016 yıllarında çeşitli takımlarda
176'sı 1. Lig, 44'ü Süper Lig ve 26'sı Türkiye Kupası müsabakası olmak üzere
toplam 246 maçta görev aldı.(AA)
İsviçre'nin Wil 1900 takımında forma