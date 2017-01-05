Göztepe'de transfer

İsviçre'nin Wil 1900 takımında forma

giyen orta saha oyuncusu Murat Akın ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı



TFF 1. Lig'in ilk devresini lider kapatan Göztepe, son

olarak İsviçre'nin Wil 1900 takımında forma giyen orta saha oyuncusu Murat Akın

ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, sözleşme imzalayan Murat Akın'ın

sarı-kırmızılıların Antalya kampına katıldığı bildirildi.

Belçika'nın Beveren takımından 2008'de Kasımpaşa'ya transfer olarak

Türkiye kariyerine başlayan Murat Akın, 2008-2016 yıllarında çeşitli takımlarda

176'sı 1. Lig, 44'ü Süper Lig ve 26'sı Türkiye Kupası müsabakası olmak üzere

toplam 246 maçta görev aldı.(AA)



