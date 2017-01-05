Göztepe'de transfer

Göztepe'de transfer

 İsviçre'nin Wil 1900 takımında forma
 giyen orta saha oyuncusu Murat Akın ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı      
         
       TFF 1. Lig'in ilk devresini lider kapatan Göztepe, son
 olarak İsviçre'nin Wil 1900 takımında forma giyen orta saha oyuncusu Murat Akın
 ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.      
         Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, sözleşme imzalayan Murat Akın'ın
 sarı-kırmızılıların Antalya kampına katıldığı bildirildi.      
         Belçika'nın Beveren takımından 2008'de Kasımpaşa'ya transfer olarak
 Türkiye kariyerine başlayan Murat Akın, 2008-2016 yıllarında çeşitli takımlarda
 176'sı 1. Lig, 44'ü Süper Lig ve 26'sı Türkiye Kupası müsabakası olmak üzere
 toplam 246 maçta görev aldı.(AA)

 


Kaynak: AA
Etiketler; #futbol #gözeteptransfer #transfer #göztepe
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