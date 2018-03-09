Göztepe'de Tuna'dan başarı sözü

Spor Toto Süper Lig'de sezonun ikinci yarısında çıktığı 7 maçta sadece 1 galibiyet alan Göztepe'de Teknik Direktör Tamer Tuna, pazar günü Bornova Stadı'nda oynanacak Antalyaspor maçı öncesi camianın yüreğine su serpti

Özellikle ikinci devredeki karşılaşmaların zorluk seviyelerinin üst düzeyde olduğunu belirten Tuna, "Ligdeki tüm ekiplerin bir hedefi var. Kimi şampiyonluk için mücadele ediyor, kimi Avrupa kupalarına katılabilmek için, kimi de küme düşmemek adına sahaya çıkıyor. Biz de ilk 5'i çok istiyoruz. Özellikle taraftarımızın Avrupa umudu var. Onların beklentilerine ve tutkularına en iyi şekilde cevap vereceğimize inanıyorum. Süper Lig'de iyi bir Göztepe var. Sezon sonunda ligi en iyi şekilde tamamlyacağız" dedi.



Antalyaspor maçının hazırlıklarını Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde sürdüren sarı-kırmızılılarda sağ dizinden sakatlığı bulunan orta saha Andre Castro'da ciddi bir soruna rastlanmadığı öğrenildi. Yapılan kontrollerde Portekizli futbolcunun Antalyaspor müsakasında takımdaki yerini alacağı ifade edildi. Yine sakatlıkları yüzünden 3 haftadır takımdan ayrı kalan kaleci Beto ile stoper Kadu'nun da iyileştiği vurgulandı. Sol bek Traore kırmızı kart cezasını tamamlarken, bu sezon 4. sarı kartını gören sağ bek Sabri ise pazar günü sahada olmayacak. Tedavilerine devam edilen defans oyuncusu Hakan Çinemre ve golcü Ömer de yine Antalyaspor'a karşı süre alamayacak.